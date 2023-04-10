يوم دراسي تحت عنوان "مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان"

و لدى إشرافه على افتتاح هذا اليوم الدراسي، المنظم بمناسبتي ذكرى غزوة بدر وفتح مكة، أشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي، الى أن هذه الغزوات كانت ثقافة تغذى منها الشعب الجزائري إبان مقاومته و ثورته ضد الاستعمار الفرنسي.

و تابع قائلا: "أخذنا من خضم الغزوات وطردنا المستعمر كي نبقى يدا واحدة وأردنا أن نشيع في أذهان أبنائنا وبناتنا ثقافة الوعي, لأننا نحتاج اليوم إلى أن نكسب المعركة وندرك ما يحاط ببلدنا من مخاطر ودسائس".