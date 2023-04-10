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يوم دراسي تحت عنوان "مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان"

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 أفريل 2023 16:44     الفئـة : مجتمـــع
يوم دراسي تحت عنوان &quot;مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان&quot;

الجزائر- نظمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا تحت عنوان "مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان" تم خلاله إبراز القيم الروحية والأبعاد الحضارية لهذه الغزوات وتطبيقاتها في المواثيق الدولية.

و لدى إشرافه على افتتاح هذا اليوم الدراسي، المنظم بمناسبتي ذكرى غزوة بدر وفتح مكة، أشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي، الى أن هذه الغزوات كانت ثقافة تغذى منها الشعب الجزائري إبان مقاومته و ثورته ضد الاستعمار الفرنسي.

و تابع قائلا: "أخذنا من خضم الغزوات وطردنا المستعمر كي نبقى يدا واحدة وأردنا أن نشيع في أذهان أبنائنا وبناتنا ثقافة الوعي, لأننا نحتاج اليوم إلى أن نكسب المعركة وندرك ما يحاط ببلدنا من مخاطر ودسائس".

و قد قدمت خلال هذا اللقاء مداخلات حول القيم الانسانية لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأبعادها الحضارية وتطبيقاتها في مجال حقوق الانسان والمواثيق الدولية.

آخر تعديل على الإثنين, 10 أفريل 2023 16:55
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يوم دراسي تحت عنوان "مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان"
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 أفريل 2023 16:44     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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