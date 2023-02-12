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رئيس الجمهورية يحي جهود كل أعضاء فوج الحماية المدنية الموفدين إلى تركيا وسوريا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 فيفري 2023 08:27     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يحي جهود كل أعضاء فوج الحماية المدنية الموفدين إلى تركيا وسوريا

الجزائر - أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، يحيي جهود كل أعضاء فوجي الحماية المدنية الموفدين الى تركيا و سوريا، نظير تشريفهم للراية الوطنية أثناء أداء مهمتهم الإنسانية اثر الزلزال العنيف المسجل بالبلدين.

وحرص السيد مراد على نقل لأعضاء الفوج العائد من تركيا لدى استقبالهم بالقاعدة الجوية العسكرية ببوفاريك (البليدة) ،" تهنئة ، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و الوزير الاول ، السيد ايمن بن عبد الرحمن، و كافة اعضاء الطقم الحكومي، للفوج نظير العمل الجليل الذي قام به كل عضو منهم، و لتشريفهم للراية الوطنية اثناء أداء مهمتهم الإنسانية خلال مشاركتهم في عمليات الإنقاذ بتركيا  و كذا  الامر بالنسبة للفوج الذي كان بسوريا اثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين".

وأضاف الوزير:" كنتم من بين الأوائل الذي وصلوا الى تركيا، و رفعتم التحدي و انقذتم ما أمكنكم من أرواح و سجلتم نتائج مشرفة يعترف بها الكل اليوم، كما أنكم أثبتم احترافية عالية خاصة في مثل هذه المواقف الانسانية".

و بالمناسبة،أبرز السيد مراد تمكن عناصر الحماية المدنية بمختلف رتبهم ، من تجاوز عديد الصعاب التي واجهتهم في ارض الميدان، و هو ما اسهم --كما قال-- في" رفع الراية الوطنية عاليا ، مع ابراز قدرات الجزائر في التدخل السريع و المنظم أثناء حالات الطوارئ".

كما أكد وزير الداخلية أحقية فوجي الحماية المدنية الموفدين الى سوريا و تركيا ، لكل عبارات الثناء و التشجيع ، باعتبار ان ما قدموه من حصيلة عمل و تدخلات، كانت عظيمة و جد متميزة .

يذكر أن فرق الإغاثة والإنقاذ التابعة للحماية المدنية العائدة من تركيا كانت قد تمكنت من إنقاذ 13 شخصا وانتشال 96 جثة.

وقد توجه إلى تركيا بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فوج مكون من 89 عضوا مصنفا على المستوى الدولي في التدخل وتسيير الكوارث الكبرى، يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى منها فرقة للبحث والإنقاذ تحت الردوم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يحي جهود كل أعضاء فوج الحماية المدنية الموفدين إلى تركيا وسوريا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 فيفري 2023 08:27     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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