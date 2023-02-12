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كورونا : 6 إصابات جديدة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 فيفري 2023 17:37     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا
كورونا : 6 إصابات جديدة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة

الجزائر- سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19), دون تسجيل أي حالة وفاة, فيما تماثل 3 مرضى للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, حسب ما أفاد به, اليوم الثلاثاء, بيان لوزارة الصحة.

وبذلك, بلغ عدد الإصابات 271.416 حالة, فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182.778حالة, في حين بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما لم يتم تسجيل أي مريض في العناية المركزة, مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

آخر تعديل على الأربعاء, 15 فيفري 2023 18:10
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كورونا : 6 إصابات جديدة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 فيفري 2023 17:37     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا   شارك

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