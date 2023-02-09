السيدة كريكو تبرز مجهودات الدولة في التكفل بفئة ذوي الاعاقة لتسهيل إدماجهم

الولايات المتحدة ممتنة لجهود الجزائر في إقرار الأمن بالمنطقة -

تركيا: ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 46 ألفا و104 -

المؤسسات الناشئة المستحدثة بالوسط الجامعي قيمة مضافة للإقتصاد الوطني -

وزير الاتصال يستقبل المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية -

مكافحة الفساد: إيداع مديرين سابقين للوكالة الوطنية للنشر والإشهار رهن الحبس المؤقت -

افتتاح الاجتماع المتخصص للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط حول التغيرات المناخية بالبرتغال -

دراجات: البطولة الإفريقية على المضمار (اليوم الثاني)- سكراتش: الجزائري لطفي تشمباز يحرز الفضية -

كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): فريق وكالة الأنباء الجزائرية في المجموعة السادسة -

دراجات (طواف الجزائر 2023): 17 فريقا على خط الانطلاق -

طواف الجزائر للدراجات: من احمد قبايلي إلى عز الدين لعقاب .. القصة الجميلة للملكة الصغيرة الجزائرية -

جيدو/ منافسات دولية : نتائج متباينة للمصارعين الجزائريين في الدوحة وطشقند -

كورونا: عدم تسجيل أي إصابة جديدة ولا حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة بالجزائر -

الويل لمن تمتد يده لذرة تراب مسقية بدماء الشهداء -

إضراب الوظيف العمومي بفرنسا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن عدة اضطرابات وإلغاء لرحلات يومي 7 و8 مارس -

وهران : تراجع عدد حالات سرطان عنق الرحم بفضل الكشف المبكر -

الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الرابعة -

رئيس الجمهورية يستقبل نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي -

الحماية المدنية: ضرورة استغلال المنصة الرقمية لتسريع عمليات التدخل خلال موسم الاصطياف -

رئيس الجمهورية يستقبل شيخ الطريقة التيجانية بنيجيريا -