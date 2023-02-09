السيدة كريكو تبرز مجهودات الدولة في التكفل بفئة ذوي الاعاقة لتسهيل إدماجهم

وخلال زيارة قامت بها الى المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم ببني مسوس, أكدت السيدة كريكو على مجهودات الدولة في مجال التكفل بذوي الاعاقة والعناية التي توليها لهذه الفئة, سيما في مجال التربية والتعليم, بتوفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية, وذلك قصد تسهيل ادماجهم في مختلف المجالات.
وبهذه المدرسة التي تم انشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-515 المؤرخ في 25 ديسمبر2021 وتخضع لوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, طافت السيدة كريكو بمختلف أقسامها واطلعت على الامكانيات والتقنيات البيداغوجية المتوفرة, على غرار مخابر لتعليم لغة الاشارة وقاعة للإعلام الآلي لتعليم تقنيات التكنولوجيات الحديثة وكذا قاعة للمطالعة.
ولدى تطرقها الى قطاع التضامن الوطني, أشارت السيدة كريكو الى برنامج التكفل بفئة ذوي الاعاقة عبر 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص, من بينها 46 مؤسسة للأطفال المعاقين سمعيا تتكفل بما يفوق 3.800 طفل معاقا سمعيا.
وفي هذا السياق, أكدت الوزيرة أن برنامج القطاع يركز على التكفل المبكر بهذه الشريحة من المعاقين ويسهر على ضمان المرافقة والتكفل النفسي البيداغوجي وذلك بتخصيص كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة, على غرار الدعائم البيداغوجية.
للإشارة, فان الوزيرة كانت مرفوقة خلال هذه الزيارة بالأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بن تليس عبد الحكيم, ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, خلاف رياض.