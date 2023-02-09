حوادث مرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 360 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

و أوضح المصدر ذاته, أن الإحصائيات المسجلة عرفت ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه, حيث تم تسجيل ارتفاع في حوادث المرور ب 21 حادث و في عدد الجرحى ب 11 جريح, بينما شهد عدد الوفيات انخفاضا ب 4 حالات.
و تعود أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى --حسب ذات المصالح-- إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة لعدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان, بالإضافة إلى الإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, وكذا أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
اقرأ أيضا : حوادث المرور: وفاة 29 شخصا و جرح 915 آخرين خلال أسبوع
و تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة, يضيف البيان.