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حوادث مرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 360 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 09 فيفري 2023 11:46     الفئـة : مجتمـــع
حوادث مرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 360 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - توفي 05 أشخاص و أصيب 360 آخرون بجروح إثر وقوع 319 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 6 فبراير الجاري، حسب حصيلة أوردتها مصالح الأمن الوطني، يوم الخميس.

و أوضح المصدر ذاته, أن الإحصائيات المسجلة عرفت ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه, حيث تم تسجيل ارتفاع في حوادث المرور ب 21 حادث و في عدد الجرحى ب 11 جريح, بينما شهد عدد الوفيات انخفاضا ب 4 حالات.

و تعود أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى --حسب ذات المصالح-- إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة لعدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان, بالإضافة إلى الإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, وكذا أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

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و تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة, يضيف البيان.

آخر تعديل على الخميس, 09 فيفري 2023 13:24
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حوادث مرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 360 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 09 فيفري 2023 11:46     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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