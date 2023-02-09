حوادث مرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 360 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

و أوضح المصدر ذاته, أن الإحصائيات المسجلة عرفت ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه, حيث تم تسجيل ارتفاع في حوادث المرور ب 21 حادث و في عدد الجرحى ب 11 جريح, بينما شهد عدد الوفيات انخفاضا ب 4 حالات.

و تعود أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى --حسب ذات المصالح-- إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة لعدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان, بالإضافة إلى الإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, وكذا أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

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