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أجهزة الكشف عن الغازات المحترقة: اقتناء 2 ر5 مليون كاشف بشكل استعجالي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 فيفري 2023 17:00     الفئـة : مجتمـــع
أجهزة الكشف عن الغازات المحترقة: اقتناء 2 ر5 مليون كاشف بشكل استعجالي

الجزائر - باشر مجمع "سونلغاز" الإجراءات اللازمة لتجسيد مشروع تزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة الكشف عن الغازات المحترقة, وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, مع تحديد هدف اقتناء و توزيع 2 ر5 مليون كاشف كمرحلة استعجالية، ما بين السنة الجارية و بداية 2024، في إطار مناقصة وطنية ودولية, حسبما كشف عنه الناطق الرسمي باسم المجمع, خليل هدنة.

وأوضح السيد هدنة, في تصريح ل /واج، أن مجمع "سونلغاز" قام بالإجراءات اللازمة لتجسيد المشروع على أرض الواقع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 يناير المنقضي, بغية الحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل".

و ذكر بأن الاحتياجات الوطنية فيما يخص هذه الكاشفات "تقدر ب22 مليون وحدة، سيتم العمل على توفير ربعها، أي حوالي 2ر5 مليون كاشف، بشكل استعجالي".

و كشف الناطق الرسمي للمجمع أن سونلغاز "تعول كثيرا على نتائج الاتفاقية الموقعة في 2 فبراير الجاري بين قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي و الطاقة والمناجم وكذا اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة لإنشاء شركة مختلطة في مجال إنتاج وتصنيع جهازين للتحسس بتسربات الغاز".

كما سيقوم مجمع "سونلغاز" بإنشاء 3 مخابر في كل من وهران, الجزائر العاصمة وسطيف لمعاينة ومراقبة الآلات التي تكون سببا في الاختناقات بالغازات المحروقة, وكمرحلة ثانية -يضيف الناطق الرسمي للمجمع- "سيتم إنشاء وحدات أخرى في كل من بشار, ورقلة وعنابة مستقبلا".

آخر تعديل على الأربعاء, 08 فيفري 2023 17:14
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أجهزة الكشف عن الغازات المحترقة: اقتناء 2 ر5 مليون كاشف بشكل استعجالي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 فيفري 2023 17:00     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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