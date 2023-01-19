كريكو تتباحث مع نظيرتها التنزانية حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي

وأوضح ذات المصدر أن الوزيرتين تناولتا خلال هذه المحادثات "سبل تعزيز أواصر التعاون بين الجزائر وجمهورية تنزانيا في المجال الاجتماعي بما يخدم الفئات المتكفل بها".
واتفق الطرفان --يضيف البيان-- على "تنصيب لجنة خبراء بين البلدين, من أجل مباشرة العمل لتحضير مذكرة تفاهم بما يسمح بتحديد أطر التعاون ومجالاته, وتجسيد الإرادة القوية بين الطرفين في تنسيق الجهود وتبادل التجارب والخبرات في مجال التنمية الاجتماعية".
وبهذه المناسبة, استعرضت السيدة كريكو "التجربة الجزائرية الرائدة في مجال دعم الفئات الهشة, من خلال التراتيب والآليات التي يسيرها القطاع أو من خلال الميكانزمات التي تعتمدها وكالة التنمية الاجتماعية تحت وصاية القطاع".