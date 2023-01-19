البليدة: مخطط لإستقبال زوار الشريعة المرتقب توافدهم إثر تساقط الثلوج

البليدة- اتخذت بلدية الشريعة الجبلية بالبليدة مختلف التدابير التي من شأنها تنظيم استقبال زوار هذه المنطقة السياحية المرتقب توافدهم عليها غدا الجمعة عقب التساقط المعتبر للثلوج التي ألبستها حلتاها البيضاء, حسبما علم اليوم الخميس من رئيس هذه البلدية.

وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي ، سمير سماعيلية ل/ وأج أن مرتفعات الشريعة السياحية و منذ حلول فصل الشتاء ارتدت لأول مرة حلتها البيضاء عقب التساقط المعتبر للثلوج مما دفع المصالح المعنية إلى تسطير مخطط خاص بتنظيم استقبال زوار المنطقة المرتقب توافدهم خلال عطلة نهاية الأسبوع من مختلف ولايات الوطن.

ومن بين أهم النقاط التي أولى لها القائمون على إعداد هذا المخطط على غرار الأجهزة الأمنية و مديريتي الأشغال العمومية و الحماية المدنية، أهمية كبيرة تنظيم سير المركبات و مكان توقفها لتفادي غلق الطرق المؤدية لمرتفعات الشريعة و ضمان السيولة المرورية.

و في هذا الصدد ، سيتم توجيه القاطنين أو القادمين إلى مرتفعات الشريعة من المنطقة الشرقية نحو الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين تاباينات و الشريعة لتخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البليدة و الشريعة الذي غالبا ما تتوقف به حركة السير بسبب التوافد الكبير للمركبات و توقفها على حوافه.

و سيتم فتح المسلك الرابط بين منطقة "بن علي" و منطقة "سيدي الكبير" أمام سكان مدينة البليدة الراغبين في تفادي الاختناق المروي الذي غالبا ما يشهده الطريق الوطني رقم 37 خاصة عند تساقط الثلوج و تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع ، وفقا للسيد سماعيلية .

كما أشار ذات المسؤول إلى أن المصعد الهوائي الرابط بين الشريعة و البلدية متوقف عن العمل منذ أمس الأربعاء لأسباب تتعلق بسلامة الركاب لافتا إلى إمكانية استئناف نشاطه غدا الجمعة في حالة استقرار الوضعية المناخية و توقف تساقط الثلوج و هبوب الرياح خاصة مؤكدا حرص مصالحه على "ضمان جاهزية" مختلف المرافق الضرورية التي يحتاجها زوار هذه المنطقة السياحية من مطاعم و فنادق.

من جهته ، قال مدير الأشغال العمومية ، سلايمية عبد الكريم، أن مصالحه اتخذت كافة التدابير لفتح الطرق المؤدية للشريعة عقب التساقط المعتبر للثلوج و جندت مختلف الإمكانيات البشرية و المادية المتمثلة في أربعة كاسحات ثلوج بالإضافة الى تجنيد المؤسسات العمومية و الخاصة في حالة الضرورة .

كما قام أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالشريعة ، بدورهم، بتنظيم المرور أثناء فتح الطريق الوطني رقم 37 بسبب التساقط المعتبر للثلوج و توعية مستعمليه حول تفادي التصرفات التي تؤدي الى إعاقة السير و حفاظا على سلامتهم ، حسبما علم من هذا الجهاز الأمني .

و في ذات السياق ، ذكر مدير مصلحة الاحصائيات و التوثيق بالمديرية المحلية للحماية المدنية ، النقيب محمد ناش أن مرتفعات الشريعة شهدت منذ صباح اليوم توافدا معتبرا للزوار الذين تم منعهم من التوجه إليها من طرف المصالح الأمنية "حفاظا على سلامتهم من خطر الانزلاق بسبب تواصل تساقط الثلوج" .

و لضمان التغطية الصحية تم وضع الوحدة الصحية للشريعة التي دخلت حيز الخدمة شهر يونيو المنصرم في حالة تأهب و جاهزية قصد ضمان التدخل السريع في حالة وقوع أية حوادث ، حسب النقيب ناش الذي دعا إلى تفادي الصعود إلى المناطق الجبلية بمركبات غير مزودة بالسلاسل و عدم استعمال الطرقات المغلقة أو المسالك الصعبة بسبب خطورة الإنزلاقات المترتبة عن تساقط الثلوج إلى جانب تجنب التجوال بصفة منفردة في المناطق الجبلية و المسالك الوعرة.