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تساقط الثلوج بمرتفعات سرايدي/عنابة: تدخلات لفتح الطريق بمنطقة بوزيزي

  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 14:02     الفئـة : مجتمـــع
تساقط الثلوج بمرتفعات سرايدي/عنابة: تدخلات لفتح الطريق بمنطقة بوزيزي

عنابة - تسببت الثلوج المتساقطة بمرتفعات سرايدي بولاية عنابة لليوم الثاني على التوالي و تحديدا بمنطقة بوزيزي التي تقع بمرتفعات ذات البلدية على علو 900 مترا في اضطراب حركة السير بذات المنطقة مما استدعى القيام بعدة تدخلات، حسبما علم اليوم الخميس من المديرية الولائية للحماية المدنية.

و أوضحت خلية الإعلام و الاتصال بذات المديرية أنه تحسبا لأي طارئ تم تنصيب خلية متابعة وتدخل على مستوى بلدية سرايدي لإزالة الثلوج وفتح الطرقات المؤدية للبلدية، مردفة بأنه تم القيام بعدة تدخلات صباح اليوم الخميس على مستوى الطريق البلدي رقم 34 الرابط بين سرايدي وبوزيزي لإزالة الثلوج و إعادة فتح الطريق.

وتساهم كل من وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني إضافة إلى عناصر مصالح الأشغال العمومية في فك العزلة عن منطقة بوزيزي بفعل تساقط الثلوج، وفق ذات المصدر.

وتسجل منطقة عنابة مند ظهيرة أمس الأربعاء تواصل التقلبات الجوية مع تساقط غزيز للأمطار وانخفاض محسوس في دراجات الحرارة وسط ارتياح وتفاؤل كبيرين للمواطنين بصفة عامة و الفلاحين خصوصا.

و لتفادي أخطار حوادث الطرقات تكثف وحدات الدرك الوطني الموزعة عبر محاور طرقات الولاية من العمل التحسيسي الوقائي لفائدة مستعملي الطريق حسبما لوحظ .

آخر تعديل على الخميس, 19 جانفي 2023 17:53
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تساقط الثلوج بمرتفعات سرايدي/عنابة: تدخلات لفتح الطريق بمنطقة بوزيزي
  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 14:02     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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