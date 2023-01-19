حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وإصابة 367 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

وأوضح نفس المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الفارط, عرفت حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ(+48) حادثا, وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ (+29) جريحا, مع تسجيل ارتفاع عدد الوفيات بحالة واحدة (+1).
وتشير المعطيات ذات الصلة, أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% , نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
في هذا الإطار --يضيف البيان-- تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.