أم البواقي: وضع طالب في الطور الثانوي الحبس المؤقت بتهمة الاعتداء على مشرفة تربوية

و ورد في ذات البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة الرأي العام أنه و بتاريخ 16 يناير 2023 تلقت مصالح أمن دائرة سوق نعمان مكالمة هاتفية مفادها تعرض المدعوة (م.أ) ، 33 سنة، مشرفة تربوية بثانوية عناب ميلود ببلدية سوق نعمان لاعتداء بالضرب داخل مقر الثانوية من قبل المشتبه فيهما المدعوين (ش-ع-ن) البالغ من العمر 18 سنة، طالب بثانوية عناب ميلود و (ش-ع-س) والد الطالب البالغ من العمر 56 سنة و الموظف بذات الثانوية.
و أضاف البيان أنه "فور ذلك تنقل عناصر الأمن إلى مقر الثانوية للوقوف على حيثيات الوقائع، كما تم نقل الضحية إلى المستشفى، حيث تلقت الإسعافات اللازمة و غادرت المستشفى، و قد تم فتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع".
و أردف أنه "بتاريخ 18 يناير 2023 تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية و إحالة ملف القضية على قسم الجنح بمحكمة عين مليلة وفقا لإجراءات المثول الفوري، بعد توجيه الاتهام للمدعوين (ش-ع-ن) و (ش-ع-س) لارتكابهما جنحة التعدي بالعنف على موظف أثناء مباشرة وظائفه، على أساس المادة 148، الفقرة الأولى من قانون العقوبات".
كما " تم بنفس التاريخ الأمر بوضع المتهم (ش-ع-ن) رهن الحبس المؤقت و ترك المتهم (ش-ع-س) في حالة إفراج، مع تأجيل القضية لجلسة الأربعاء 25 يناير 2023''، استنادا إلى ذات البيان.