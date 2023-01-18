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مكافحة حرائق الغابات: مخطط وقائي بين سونلغاز و المديرية العامة للغابات خاص بفصل الصيف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جانفي 2023 17:39     الفئـة : مجتمـــع
مكافحة حرائق الغابات: مخطط وقائي بين سونلغاز و المديرية العامة للغابات خاص بفصل الصيف

الجزائر - أعلن الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مجمع سونلغاز و المديرية العامة للغابات، يعدان مخطط عمل مشترك للوقاية من حرائق الغابات والذي من المقرر أن يتم تجسيده شهرين قبل بداية موسم الصيف 2023.

و خلال ندوة صحفية نظمت مناصفة مع المدير العام للمديرية العامة للغابات, جمال طواهرية, بمقر سونلغاز, صرح السيد عجال قائلا : "لقد أعددنا خارطة طريق لتعزيز حماية منشآتنا و حفظ المساحات الغابية, مما سيمكن من تجنب انقطاع التيار الكهربائي مع التقليل من المساحات المحروقة قدر المستطاع, خلال صيف سنة 2023".

و أوضح في هذا السياق, أن خطوط الكهرباء (ذات التوتر العالي) لشبكة توزيع الكهرباء التي تعبر الغابات غالبا ما تتضرر بسبب حرائق الغابات, ومن ثم لا بد من اتخاذ إجراءات وقائية ضد هذه الآفة.

و قال أن المجمع "بصفته طرفا فاعلا في الحفاظ على الثروة الغابية وممونا للطاقة الكهربائية، فإن هدفه هو الحفاظ على الثروة الوطنية للغابات من خلال حماية منشآتنا وضمان خدمة عمومية عالية الجودة لزبائننا، لا سيما خلال موسم الصيف الذي يتميز دائما بتسجيل ذروات في الاستهلاك".

من جانبه, أبرز السيد طواهرية, دور سونلغاز كشريك أساسي في مكافحة الحرائق, مؤكدا أنه تم تكريس الوسائل اللازمة لتنفيذ هذا الجهاز الوقائي الذي أعده الطرفان.

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و ألح من جهة أخرى, على الاجراءات الوقائية لحماية منشآت سونلغاز, و التي "تمر بالضرورة بإزالة الغطاء النباتي الواقع بالقرب من المنشئات الكهربائية".

و في هذا الصدد أضاف قائلا أن هذه الإجراءات المنصوص عليها في مخطط العمل المشترك, تتعلق خاصة بإنشاء خنادق للحماية من الحرائق وازالة الغطاء النباتي المحاذي للمنشئات من أجل منع انتشار ألسنة اللهب.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 جانفي 2023 19:11
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مكافحة حرائق الغابات: مخطط وقائي بين سونلغاز و المديرية العامة للغابات خاص بفصل الصيف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جانفي 2023 17:39     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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