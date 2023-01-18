أزيد من 6ر2 مليون مستفيد من الزيادات في منح ومعاشات التقاعد بداية من مارس القادم

وأكد السيد عبدلي في تصريح لوأج أن "ما يفوق مليوني و600 ألف مستفيد من المنح والمعاشات التي يسيرها الصندوق الوطني للتقاعد معنيون برفع الحد الأدنى لهذه المنح والمعاشات, وذلك بأثر مالي قدره 130 مليار دج".
وفي ذات السياق, أوضح أن هذا الإجراء يشمل ثلاث فئات: تتعلق الفئة الأولى بالمستفيدين من منحة التقاعد الذين تقل مدة عملهم عن 15 سنة, حيث تم رفع المنحة إلى 15 ألف دينار ويقارب عددهم 317 ألف, والفئة الثانية تخص المستفيدين من معاشات التقاعد الذين تتجاوز مدة عملهم 15 سنة, اذ سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات الى 20 ألف دينار ويقدر عددهم ب 970 ألف, بينما تخص الفئة الثالثة المستفيدين من معاشات التقاعد التي تتراوح قيمتها ما بين 20 ألف و 50 ألف دينار, حيث تعرف زيادة تتراوح من 2000 الى 4000 دينار ويقارب عدد المستفيدين مليون و400 ألف مستفيد.
من جهة أخرى, ذكر السيد عبدلي أن العدد الاجمالي للمعنيين من كل هذه العملية يفوق مليوني و900 ألف مستفيد بأثر مالي اجمالي يقدر ب147 مليار دينار وتشمل المستفيدين من المنح والمعاشات التي يسيرها الصندوق الوطني للتقاعد, اضافة الى المستفيدين من تلك التي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.