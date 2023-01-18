تنظيم فعاليات "المجموعات الشبابية المركزة" بتيارت وتلمسان

و أبرز رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي لدى إشرافه على هذا اللقاء بتيارت أن الهدف من تنظيم "المجموعات الشبابية المركزة" يكمن في بناء خطة عمل للمجلس على مدى العشر السنوات القادمة.
و أشار السيد حيداوي إلى أن هيئته تعمل على "بناء مشهد شباني أكثر وعيا من خلال رسم المسارات الأساسية التي تثير اهتمام هذه الشريحة من المجتمع".
يذكر أن فعاليات "المجموعات الشبابية المركزة" بتيارت عرفت مشاركة حوالي 200 شابا من مختلف بلديات الولاية والذين توزعوا على ورشات عمل.
و بتلمسان شارك أزيد من 160 شاب في هذه "المجموعات الشبابية المركزة" التي تضمنت خمس ورشات عمل بتأطير من مجموعة من الكفاءات الشابة والمدربين بغية تلقي اقتراحات هؤلاء الشباب وآرائهم وانشغالاتهم حول مواضيع مختلفة حسب كل قطاع لرفعها للمجلس الأعلى للشباب لدراستها ووضع خارطة طريق لهذه الهيئة.
و من بين المواضيع التي تم مناقشتها بالمناسبة مؤسسات التكوين المهني ودورها في دفع الشباب نحو المقاولاتية فضلا عن التشغيل والمنظومة الرياضية في الجزائر والتعليم العالي والشباب ودوره في تحسين أداء المجتمع المدني..
و ذكرت ممثلة المجلس الأعلى للشباب بتلمسان رفاء مظهري خلال كلمة لها أن المجلس يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى "تكريس الديمقراطية التشاركية وإشراك الشباب في إعداد الخطة التي يطمح إليها ضمن هذه اللقاءات التي تهدف إلى بناء توجه يقوم على التواصل ورفع الانشغالات والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية وبناء الجزائر الجديدة".