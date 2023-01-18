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التوقيع على اتفاقية شراكة بين الهلال الأحمر الجزائري والفدرالية الوطنية للتوحد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جانفي 2023 16:59     الفئـة : مجتمـــع
التوقيع على اتفاقية شراكة بين الهلال الأحمر الجزائري والفدرالية الوطنية للتوحد

الجزائر- تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية شراكة بين الهلال الأحمر الجزائري والفدرالية الوطنية الجزائرية للتوحد بهدف تحقيق الإدماج الاجتماعي والتربوي لأطفال التوحد وإنشاء مشاريع تنموية لفائدتهم, حسب ما أفاد به بيان للهلال الأحمر الجزائري.

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها من طرف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, ورئيس الفدرالية, حادي مربوح, "العمل, بالتنسيق مع الهيئات المختصة, من أجل الإدماج الاجتماعي, التربوي والثقافي لأطفال التوحد والمساهمة في إنشاء مشاريع تنموية لفائدتهم من خلال استعمال الهياكل, المقرات والإمكانيات المتاحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري".

كما تهدف هذه الشراكة --يضيف ذات البيان-- إلى "توسيع التكفل بشريحة الأطفال المصابين بالتوحد والسعي إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي, المدرسي والمهني لهذه الفئة", مشيرا إلى أنه "سيتم كخطوة أولى تخصيص 16 مقرا من مقرات الهلال الأحمر الجزائري لفتح مراكز بيداغوجية لأطفال التوحد تشمل 12 ولاية".

آخر تعديل على الأربعاء, 18 جانفي 2023 18:47
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التوقيع على اتفاقية شراكة بين الهلال الأحمر الجزائري والفدرالية الوطنية للتوحد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جانفي 2023 16:59     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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