التوقيع على اتفاقية شراكة بين الهلال الأحمر الجزائري والفدرالية الوطنية للتوحد

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها من طرف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, ورئيس الفدرالية, حادي مربوح, "العمل, بالتنسيق مع الهيئات المختصة, من أجل الإدماج الاجتماعي, التربوي والثقافي لأطفال التوحد والمساهمة في إنشاء مشاريع تنموية لفائدتهم من خلال استعمال الهياكل, المقرات والإمكانيات المتاحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري".
كما تهدف هذه الشراكة --يضيف ذات البيان-- إلى "توسيع التكفل بشريحة الأطفال المصابين بالتوحد والسعي إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي, المدرسي والمهني لهذه الفئة", مشيرا إلى أنه "سيتم كخطوة أولى تخصيص 16 مقرا من مقرات الهلال الأحمر الجزائري لفتح مراكز بيداغوجية لأطفال التوحد تشمل 12 ولاية".