Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مدارس أشبال الأمة من الروافد القيمة لتكوين النشء

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 نوفمبر 2022 18:31     الفئـة : مجتمـــع
مدارس أشبال الأمة من الروافد القيمة لتكوين النشء

وهران - أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، يوم الاثنين بوهران، أن مدارس أشبال الأمة تعد رافدا من الروافد الهامة والقيمة لتكوين النشء الذي سيضع بصمته في بناء الجزائر.

و أبرزت الوزيرة في لقائها مع تلاميذ مدرسة أشبال الأمة "الشهيد حمداني عدة المدعو سي عثمان" بوهران أن مدرسة "أشبال الأمة تعد رافدا من الروافد الهامة والقيمة لتكوين النشء القادر على تعزيز قدرات واحترافية الجيش الوطني الشعبي والذي سيضع بصمته في بناء الجزائر".

و قالت الوزيرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق ل 20 نوفمبر من كل سنة "اطلعنا اليوم ,والفخر يحدونا, على تكوين عال متميز ونوعي لتلاميذ مدرسة أشبال الأمة في كل الميادين بفضل نوعية العنصر البشري المجند لهذا الغرض والوسائل البيداغوجية المستخدمة في هذا الإطار بهيئة مديرة تتفانى في أداء دورها بجدارة وباقتدار من جميع النواحي البيداغوجية والنفسية والعلمية بشعار معرفة, وفاء وانضباط".

كما أثنت السيدة كريكو على "الجهود المبذولة والمشرفة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في مجال التكوين وتوفير التعليم البيداغوجي والتكوين الشبه العسكري في آن واحد لفائدة تنشئة جيل بجودة علمية رفيعة المستوى للإلتحاق بمختلف هياكله خدمة للجزائر متشبعين بروح المسؤولية وحب الوطن متمسكين بمبادئ أول نوفمبر 1954 حتى نكون خير خلف لخير سلف".

اقرأ أيضا :       الجزائر قطعت أشواطا هامة في مجال التكفل بالطفولة و ترقيتها

من جهته, أشار قائد المدرسة العقيد ايزيان جلول, في كلمته الى أن المدرسة تعد "نبراسا حقيقيا للعلم ونواة لإطارات الغد المتشبعة بالمعرفة والوفاء والانضباط وهذا إيمانا منا بأن الجزائر يحميها ويشيدها كل أبنائها رجالا ونساء".

و أضاف أن هذه الزيارة التي تتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل, تسمح بالوقوف عن كثب على مدى توفر الوسائل البيداغوجية اللازمة والظروف الملائمة المسخرة لأبناء وبنات الوطن و"ستكتشفون بدون شك منبعا صافيا يمد الجيش الوطني الشعبي بنخبة من إطارات المستقبل".

و أشار إلى أن "ما تحققه شبلات الأمة من نتائج باهرة لهو ترسيخ للمكانة الهامة التي تلعبها المرأة الجزائرية في مجتمعنا... وسيواصلن بكل عزم وإصرار رفع راية التحدي والعمل دون هوادة لتحقيق الأفضل لبلدنا".

و قد قامت الوزيرة بزيارة مختلف الهياكل البيداغوجية للمدرسة على غرار ثلاثة مجمعات بيداغوجية ومجمع المخابر وقاعتي النشاطات والمحاضرات والمكتبة والمرافق الرياضية ونزل الشبلات والأشبال.

للتذكير, فقد عرفت هذه المدرسة, التي افتتحت في سبتمبر 2009 , عملية تجديد وتوسيع لهياكلها البيداغوجية سنة 2018 سمحت برفع طاقة استيعابها من 600 مقعد بيداغوجي إلى 1200 مقعد, كما تم تدعيمها بالتجهيزات البيداغوجية والمخابر المتطورة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 نوفمبر 2022 14:28
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

مدارس أشبال الأمة من الروافد القيمة لتكوين النشء
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 نوفمبر 2022 18:31     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

22.11.22

قانون المالية 2023: الابقاء على دعم الاستثمار كمقاربة ميزانية جديدة

22.11.22

انعقاد أشغال الدورة السابعة للمشاورات السياسية بين الجزائر و الأرجنتين

22.11.22

كأس العالم 2022 : المكسيك و بولونيا يفترقان على نتيجة التعادل السلبي

22.11.22

أهم التعديلات التي أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2023

22.11.22

مشاريع المؤسسات الناشئة: تخصيص منحة لفائدة الأساتذة المؤطرين للطلبة

22.11.22

التوقيع على اتفاقية بين قطاعي التعليم العالي والثقافة لحماية الأفكار المبتكرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

22.11.21

سوناطراك تطلق مسابقة لتصميم شعار احترافي بمناسبة الذكرى ال 60 لتأسيسها

22.11.21

التعاون الأمني والشراكة الاقتصادية من أهم محاور العلاقات الجزائرية-الأمريكية

22.11.21

وفاة الوزير والدبلوماسي الأسبق جمال حوحو

22.11.21

طلبة يستفيدون من دورات تدريبية بالمهرجان الدولي الثقـافي للمنمنمات وفنون الزخرفة بتلمسان

22.11.21

هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية: مصالح الحماية تدعو إلى التحلي بالحيطة

22.11.21

المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون الخارجية تستقبل وفدا عن المجتمع المدني للجالية المقيمة…