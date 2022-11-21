هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية: مصالح الحماية تدعو إلى التحلي بالحيطة

الجزائر- دعت مصالح الحماية المدنية يوم الاثنين، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الحيطة والحذر، وذلك تبعا للنشرية الجوية التي حذرت من هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية و قرب الساحلية، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

و تأتي هذه الإجراءات --حسب البيان-- تبعا للنشرية الخاصة الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية حول هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية والمناطق قرب الساحلية, قد تصل سرعتها في بعض الأحيان 80 كلم/سا على المناطق الشرقية وكذا بسرعة تصل في بعض الأحيان الى 90 كلم/سا على بعض المناطق الغربية.

و بهذا الخصوص, تدعو مصالح الحماية المدنية إلى جملة من الإجراءات الوقائية لتجنب الحوادث المنزلية وحوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح, من بينها ترتيب وتثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح, الاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن, غلق النوافذ والستائر, وضع السيارات وكذا الحيوانات والعتاد الهام في الملاجئ والمرائب, إلى جانب عدم الاقتراب من البحر خاصة المناطق الصخرية وكذلك البحيرات والمجمعات المائية.

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و بالنسبة للبنايات, تدعو مصالح الحماية المدنية إلى حماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح, مع اتباع نشرات الجوية وكذا حالة الطرقات عند التنقل.

كما أنه في حالة التنقل --يضيف البيان-- يتوجب تفادي المناطق والأماكن الغابية تخفيض سرعة السيارة وإعلام الأهل والأقارب عن موعد الانطلاق وكذلك مكان الوصول.