الجزائر- أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن الطفولة في الجزائر تحظى بعناية خاصة في مجال البيئة، مشيرة الى أهمية التحسيس والتوعية في هذا الجانب.

وقالت الوزيرة لدى اشرافها بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", على لقاء بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الطفل, بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي, نور الدين غوالي, وعدد من الوزراء وممثلين عن هيئات وطنية, أن التشريع المتعلق بحماية الطفل تم تعزيزه بالجانب التحسيسي والتوعوي في مجال البيئة والمحيط من خلال مخطط الاتصال المسطر من قبل قطاع التضامن الوطني والموجه لفائدة الأسرة.

ومن جهة اخرى, أكدت الوزيرة أن الطفل الجزائري يحظى بحماية خاصة وفقا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر بما يتوافق والتشريعات الوطنية.

وتميز هذا اللقاء بمشاركة أطفال مثلوا الجزائر في برلمان الطفل العربي, حيث طرحوا أسئلة واستفسارات تمحورت حول التدابير والاجراءات المتخذة للمحافظة على البيئة وحماية الطفولة من آثار تغير المناخ, وهو ما أجاب عنه بعض الوزراء, حيث أكدوا على الجهود الوطنية المتخذة في مجال المحافظة على البيئة والمحيط والوقاية من آثار التغيرات المناخية وكذا التدابير والاجراءات المرتبطة بحماية الطفولة في هذا المجال, مؤكدين على أهمية التوعية والتحسيس في هذا الجانب.

للإشارة، فقد جرى هذا اللقاء بحضور كل من وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، وزير الصناعة، أحمد زغدار، وزير الاتصال، محمد بوسليماني، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي, وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين مرابي, الى جانب المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي، فيما شارك وزير الصحة, عبد الحق سايحي، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.