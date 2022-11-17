ملتقى الطريقة الشيخية: العلامة الصوفي الشيخ سيدي سليمان بن أبي سماحة البوبكري محور أنشطة أكاديمية بمتليلي

غرداية - شكل دور العلامة الصوفي والولي الصالح سيدي سليمان بن أبي سماحة البوبكري مؤسس الطريقة الشيخية في تجسيد الوحدة والسلم والتسامح في بلدنا محور سلسلة من المحاضرات التي نظمت اليوم الخميس بمتليلي (45 كلم جنوب غرداية).

واستعرضت ثلة من العلماء والجامعيين والباحثين وأتباع الطريقة في محاضراتهم التي ألقيت في إطار فعاليات الطبعة السادسة من الملتقى الدولي للطريقة الشيخية وأعلامها بالجزائر وإفريقيا وأوروبا وعموم العالم "سيدي سليمان بن أبي سماحة البوبكري " وتحمل "شعار" لم الشمل كمرجعية دينية والمحافظة على الهوية الوطنية كمرجعية قومية وروحية للأمة"، جوانب من فكر العلامة الصوفي سيدي سليمان بن أبي سماحة البوبكري وجهوده في نشر ثقافة لم الشمل والتسامح والسلم بين الساكنة وأيضا المحافظة على المرجعية الدينية لبلدنا.

كما أبرز المتدخلون المساهمة الدينية الكبيرة لهذا العالم وحكمته في تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الشعب، ودوره في إيقاظ الضمائر لمكافحة المحتل الفرنسي إبان الثورة التحريرية المباركة ، وأيضا مساهمته في المحافظة على ديننا، الإسلام الحنيف ضد الإنحرافات.

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وضمن هذه الأفكار، أوضح الجامعي الشيخ لكحل، رئيس اللجنة العلمية للملتقى في تدخله" أن الزوايا وأتباع الصوفية قد أدوا دورا محوريا في المحافظة على الهوية الوطنية والإسلام وتربية الناشئة الذين حرروا الوطن من الإستعمار الغاشم".

وتم تسليط الضوء خلال هذه المحاضرات على المساهمات الغزيرة لهذا العالم المتصوف، وما قدمه من أعمال جليلة لفائدة الأمة.

وتم التطرق أيضا إلى عديد المحاور ومناقشتها سيما منها دور العلماء وأتباع الصوفية في المحافظة على هويتنا الوطنية، وحول قيم لم الشمل، وثقافة السلم، والسلم في الإسلام والصوفية.

و قد اقترحت أكثر من مائة محاضرة للمشاركة في أشغال الملتقى السادس للطريقة الشيخية الذي كانت قد انطلقت أشغاله أمس الأربعاء بجامعة غرداية، إلا أنه تم اختيار نحو عشرين منها ضمن البرنامج ، فيما سيتم طبع باقي المحاضرات على شكل مطبوعات، حسب المنظمين.

ويشارك أكثر من خمسين من أتباع الصوفية ومريدي الطريقة الشيخية من داخل الوطن وخارجه في أشغال هذا اللقاء الدولي (16-17 نوفمبر) المنظم بمبادرة من زاوية الشيخ سيدي الحاج بحوص بمتليلي تحت الرعاية السامية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى هامش هذا الملتقى الدولي للطريقة الشيخية قدمت دروس وأنشطة دينية وحلقات تلاوة القرآن العظيم جماعيا (السلكة) عبر مختلف مساجد مدينة متليلي.

كما برمجت أنشطة متنوعة في سباق الفروسية والجمال وزفاف جماعي لفائدة نحو ثلاثين شابا، حسب المنظمين.