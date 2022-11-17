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حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 411 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 17 نوفمبر 2022 17:33     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 411 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - سجلت مصالح الأمن الوطني 351 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري، أسفر عنها وفاة 7 أشخاص وإصابة 411 آخرين بجروح متفاوتة، حسب حصيلة كشفت عنها ذات المصالح اليوم الخميس.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-03) وفي عدد الجرحى بـ (-08) وكذا في عدد الوفيات بـ (-03).

وتشير المعطيات ذات الصلة الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 98%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

 

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حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 411 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 17 نوفمبر 2022 17:33     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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