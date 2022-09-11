احصاء عام: 5 مليار دينار لإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والسكن 2022 -

الرئيس تبون يؤكد على ضرورة العمل بكل جهد بما يخدم تطلعات المواطن -

الرئيس تبون يأمر باستحداث الشباك الوحيد للاستثمار قبل نهاية سبتمبر الجاري -

موبيليس تطلق المنصة الرقمية ويمباي المخصصة لتعبئة الأرصدة -

الرئيس تبون : حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا -

بيان السياسة العامة للحكومة: ضرورة مراعاة استراتيجية الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني -

الرئيس تبون يأمر بتنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية -

الرئيس تبون يأمر باستحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة -

الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنصيب المدير المركزي الجديد لأمن الجيش -

تنس / البطولة الإفريقية لأقل من 14 سنة: تتويج الجزائرية ماريا باداش باللقب القاري للمرة الثالثة تواليا -

البطولة العربية للألعاب المائية-2022: الجزائر تحتل الصف الثاني في ختام المنافسة العربية -

بيان اجتماع مجلس الوزراء -

كورونا: 7 إصابات جديدة مع عدم تسجيل وفيات -

درجات حرارة قياسية غدا الاثنين بولايات الوسط والغرب -

انطلاق الأشغال التحضيرية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية بنواكشوط -

مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يختار الإندونيسي سقاف الجفري لرئاسة الهيئة -

اعادة ادماج التلاميذ: ايداع التماسات الراغبين في إعادة السنة ابتداء من 2 أكتوبر المقبل -

حملة وطنية لفائدة سائقي الدراجات النارية -

كاراتي (بطولة شمال إفريقيا): المنتخب الوطني الجزائري يحصد 46 ميدالية منها 14 ذهبية بعد يومين من المنافسة -