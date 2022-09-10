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منتدى وهران لتواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك: خمس جلسات تنشطها شخصيات من 19 دولة 

  أدرج يـوم : السبت, 10 سبتمبر 2022 16:58     الفئـة : مجتمـــع

وهران - تفتتح غدا الأحد بوهران أشغال "منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك" يتضمن خمس جلسات نقاش بمشاركة مسؤولين سامين وناشطين من المجتمع المدني ومؤثرين وشخصيات أكاديمية رفيعة من 19 دولة عربية.

ويأتي هذا المنتدى المنظم من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني دعما للمساعي و الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل ترقية العمل العربي وبهدف تمكين جميع أطياف المجتمعات العربية من تقديم مساهماتها حول سبل معالجة ابرز التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي.

وستعرف الطبعة الأولى من هذا الحدث, لذي سينظم سنويا, حضور 150 مشاركا سيتطرقون الى عدد من القضايا المتعلقة بدور المجتمع المدني في مواجهة التحديات الوطنية والدولية من خلال تعزيز ونشر مجموعة من القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمعات, وكذا المساهمة الفاعلة في نشر مفاهيم الحياة المدنية والحقوق والحريات الأساسية.

كما سيتم مناقشة مواضيع أخرى متعلقة بمسيرة العمل العربي المشترك بالإضافة الى ابراز البعد الشعبي في بلورة وتيسير العمل العربي المشترك, بغية تعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل وتطوير آلياته وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية.

وبرمج لهذا المنتدى الذي يدوم خمسة أيام خمس جلسات نقاش تتناول الأولى موضوع "مسيرة العمل العربي المشترك :تحديات وأفاق" يتم خلالها مناقشة واقع وتحديات العمل العربي المشترك وسبل وأفاق تعزيزه ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وخصصت الجلسة الثانية لموضوع "دور المجتمع المدني العربي في مواجهة تأثيرات التحديات الدولية على العالم العربي" حيث سيتم مناقشة البدائل المتاحة أمام العالم العربي في مواكبة التحولات الدولية الراهنة ورهانات الأمن الطاقوي والأمن الغذائي العربي.

وستتناول الجلسة الثالثة موضوع "احياء الذاكرة والتواصل بين الأجيال خدمة للعمل العربي المشترك" حيث سيتم التطرق الى مسألة الاستلهام من الذاكرة في تعزيز قيم التضامن والدفاع عن القضايا العربية, وثورة أول نوفمبر 1954 كنموذج لترسيخ وعي الدول والشعوب العربية في النظام المشترك إضافة الى التواصل بين الأجيال كضمانة في دعم العمل العربي المشترك.

وسيتطرق المشاركون في الجلستين الاخيرتين الى "البعد الشعبي في إصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك" و "سبل تفعيل مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".

ويحضر هذا المنتدى مشاركون من الجزائر، تونس, البحرين, الكويت, موريتانيا, الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان، مصر, سوريا, فلسطين, العراق, السودان, ليبيا, لبنان, الأردن, قطر, جيبوتي، العربية السعودية و اليمن.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
منتدى وهران لتواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك: خمس جلسات تنشطها شخصيات من 19 دولة 
  أدرج يـوم : السبت, 10 سبتمبر 2022 16:58     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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