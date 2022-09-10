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مهرجان البيتزا بسكيكدة : انطلاق فعاليات الطبعة الأولى بمشاركة 100 طباخ

  أدرج يـوم : السبت, 10 سبتمبر 2022 15:40     الفئـة : مجتمـــع

سكيكدة - انطلقت اليوم السبت بساحة أول نوفمبر بوسط مدينة سكيكدة تظاهرة مهرجان البيتزا أو"لابيتس" كما تسمى محليا و ذلك في طبعته الأولى بمشاركة 100 طباخ من جميع أنحاء الولاية.

و ستقام خلال هذا المهرجان على مدار يومين 3 مسابقات, اثنين في اليوم الأول لفئة الصغار (أقل من 18 سنة) و الثانية لفئة الهواة, في حين سيخصص اليوم الثاني لفئة المختصين و المهنيين في تحضير البيتزا, حسب ما ذكره المنظمون.

و أوضح في هذا السياق, لوأج, زهير حميمص, رئيس مؤسسة "بيب كار", التي تعتبر مؤسسة مبتكرة حائزة على عدة براءات اختراع و التي بادرت إلى تنظيم هذا المهرجان بالتنسيق مع مصالح المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة, أن الهدف من هذه التظاهرة هو العمل من أجل طرح أفكار جديدة تدخل في إطار الترويج للسياحة.

للإشارة, سيتوج الفائزون الثلاثة الأوائل من كل فئة بجوائز "أحسن بيتزا" و"أحسن ذوق" و"أفضل شكل" وذلك من طرف لجنة تحكيم مكونة من قدماء صانعي البيتزا بالولاية و طباخين معروفين عبر الوطن, حيث ستسلم للفائزين جوائز قيمة وذلك في اختتام المهرجان.

و قد شهد افتتاح هذه التظاهرة إقامة استعراض للخيالة و الفرق الكشفية و البهلوانين جابوا خلاله الشارع الرئيسي لمدينة سكيكدة إعلانا عن انطلاق المهرجان على أن يقام حفل فني سهرة اليوم السبت بذات الساحة ينشطه فنانون محليون و آخرون من خارج الو لاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
مهرجان البيتزا بسكيكدة : انطلاق فعاليات الطبعة الأولى بمشاركة 100 طباخ
  أدرج يـوم : السبت, 10 سبتمبر 2022 15:40     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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