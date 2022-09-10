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تسيير النفايات: إعادة إطلاق النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف "إيكو جام" مع نهاية السنة

  أدرج يـوم : السبت, 10 سبتمبر 2022 15:33     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم وامان اليوم السبت عن اطلاق النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف "إيكو جام" مع نهاية السنة الجارية.

وفي تصريح لوأج أكد السيد وامان أن "الوكالة الوطنية للنفايات قد كلفت بتنفيذ هذا النظام الخاص باسترجاع نفايات التغليف وتثمينها +إيكو جام+، والذي نعمل عليه ونتوقع تنفيذه مع نهاية السنة الجارية"، مشيرا أن هذا النظام الذي أنشئ بموجب مرسوم تنفيذي يدخل في إطار ضبط نشاط استرجاع النفايات وتثمينها.

وحسب المسؤول نفسه فإن "إيكو جام سيسمح بتسيير شفاف وفعال وسليم لنفايات التغليف"، بحيث سيقوم على تحديد المتدخلين ابتداء من مولدي النفايات وكذا مسار مواد نفايات التغليف والجانب الاقتصادي المتعلق بتثمين النفايات وكذا مراقبة العملية.

وذكر المدير العام في هذا الإطار أن 30 بالمئة من الكتلة الشاملة للنفايات هي عبارة عن نفايات تغليف (ورق مقوى وأغلفة بلاستيكية وورق)، مشيرا إلى الأثر الاقتصادي والبيئي لهذا النظام على المستويين المحلي والوطني.

وأوضح السيد وامان أن مسؤولية مولدي النفايات في إطار نظام إيكو جام "محددة" بحيث سيساهمون ماليا في استرجاع نفايات التغليف وتثمينها.

من جهة أخرى، أبرز المسؤول ذاته أنه "تم احصاء ما لا يقل عن 14.000 مؤسسة تنشط في تسيير النفايات المنزلية بكل نشاطاتها خلال 2021"، مضيفا أن مصالحه تعمل على "تقنين" نطاق التدخل واختصاص هذه المؤسسات بين فرز النفايات المنزلية والطبية والرسكلة بالإضافة إلى مهن أخرى متعلقة بتسيير ومعالجة النفايات.

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تسيير النفايات: إعادة إطلاق النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف "إيكو جام" مع نهاية السنة
  أدرج يـوم : السبت, 10 سبتمبر 2022 15:33     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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