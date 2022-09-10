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الهلال الأحمر الجزائري ينظم أبواب مفتوحة على اليوم العالمي للإسعافات الأولية

  أدرج يـوم : السبت, 10 سبتمبر 2022 15:24     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - نظم الهلال الأحمر الجزائري, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أبوابا مفتوحة بمناسبة إحياء الجزائر لليوم العالمي للإسعافات الأولية.

وبهذه المناسبة السنوية المصادفة ل10 سبتمبر من كل سنة, نظمت اللجنة المحلية للهلال الأحمر الجزائري بالجزائر العاصمة, أبوابا مفتوحة على الإسعافات الأولوية قدمت فيها عروض نموذجية للجمهور حول كيفيات التدخل لإنقاذ ضحايا الحوادث.

وقدم هشام بوكساني, أمين عام اللجنة المحلية للهلال الأحمر الجزائر الوسطى والمشرف على تكوين المسعفين, أمام جمهور من المواطنين, جملة من التوجيهات والنصائح التي يجب أن يتحلى بها المسعف بدء بالتكوين على يد مختصين في المجال والتحلي بالشجاعة والهدوء وحسن التدبير أثناء التدخل.

وقال السيد بوكساني أن المسعف يجب أن يكون في "خدمة المصاب إلى آخر دقيقة ومتعاون مع وحدات الحماية المدنية, علاوة على ضرورة تحليه بمبادئ السلامة الصحية ومحاربة الأفكار الخاطئة في التدخلات مثل إعطاء الماء للضحية, استعمال المفاتيح أو العطور وبعض المواد الغذائية بداعي الإسعاف".

من جهته, أكد المنسق الوطني للبرامج في الهلال الأحمر الجزائري, أحمد بربار, أنه تم تكوين 3 آلاف مسعف على المستوى الوطني منذ بداية السنة وإلى غاية سبتمبر الجاري, فيما تم تكوين 500 مسعف على مستوى ولاية الجزائر في نفس الفترة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الهلال الأحمر الجزائري ينظم أبواب مفتوحة على اليوم العالمي للإسعافات الأولية
  أدرج يـوم : السبت, 10 سبتمبر 2022 15:24     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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