مخطط أمني مشترك بين الدرك والأمن الوطنيين بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة

وفي هذا الصدد, أوضح مسؤول مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني, المقدم بزيو عبد القادر, في تصريح للصحافة بمناسبة إطلاق هذا المخطط, أنه تم, بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني, تنظيم خرجات ميدانية عبر كافة الولايات للسهر على أمن المواطنين, سيما وأن هده المناسبة تتزامن مع العطلة المدرسية ونهاية الأسبوع, حيث تعرف الاماكن والفضاءات العامة توافدا كبيرا للعائلات.

وبالعاصمة, تم تجنيد وحدات مشتركة للدرك والأمن الوطنيين في عدة أماكن, من بينها بالفضاءات التي تعرف اقبالا كبيرا, على غرار منتزه "الصابلات" الذي شهد في المساء تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة لضمان أمن المواطنين.

كما تم تسخير قوات مشتركة مماثلة للسهر على سكينة وأمن العائلات التي اختارت ميناء سيدي فرج لقضاء اليوم الاخير من السنة.

وبالإضافة الى تأمين ساحات وفضاءات التسلية, تضمن المخطط الاستثنائي تكثيف التواجد بالمراكز التجارية والمناطق السياحية والمؤسسات الفندقية ومحطات النقل المختلفة, مع تكثيف نشاط السرايا الإقليمية لأمن الطرقات بتشديد المراقبة والتفتيش عبر الحواجز.