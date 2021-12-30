وهران : تفكيك شبكتين لترويج المؤثرات العقلية وحجز زهاء 7.700 قرص مهلوس

وهران - تمكنت مصالح الشرطة بوهران من تفكيك شبكتين لترويج المؤثرات العقلية وحجز زهاء 7.700 قرص مهلوس في عمليتين متفرقتين، حسبما علم اليوم الخميس من مديرية الأمن الولائي.

وجاءت هاتان العمليتان بناء على معلومات وردت لمصالح الشرطة للأمنين الحضريين 15 و7 مفادها قيام المشتبه فيهم بترويج الأقراص المهلوسة في أوساط الشباب باستخدام مركبة، تشير خلية الاتصال والعلاقات العامة.

ففي العملية الأولى تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري ال 15 من توقيف شخص في حالة تلبس بحوزته 439 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر ب 2.530 دج من عائدات الترويج، كما أشير إليه.

وقد بينت التحريات الأولية أن له شريكا أخر تم توقيفه وحجز داخل مسكنه 3.460 قرص مهلوس.

وفي العملية الثانية، وضعت مصالح الشرطة للأمن الحضري ال 7 حدا لنشاط شبكة أخرى متكونة من شخصين كانت بصدد تمرير كمية من المؤثرات العقلية باستعمال شاحنة صغيرة لترويجها.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة، تم العثور على 3.800 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر ب 644 ألف دج من عائدات الترويج.

وقد تم تحرير اجراءين قضائيين ضد أفراد الشبكتين سيقدمون بموجبه أمام العدالة بتهمة الاتجار غير شرعي للمؤثرات العقلية، وفق ذات المصدر.