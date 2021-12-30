حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 373 آخرين الأسبوع المنصرم بالمناطق الحضرية

الجزائر - لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 373 آخرون بجروح إثر وقوع 305 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 ديسمبر الجاري، حسب حصيلة أوردتها اليوم الخميس مصالح الأمن الوطني.

وعرفت حصيلة الحوادث انخفاضا قدر بـ (-52) حادثا وكذا في عدد الجرحى بـ (-62) وفي عدد الوفيات بـ (-08) مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي.

وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95% نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24.