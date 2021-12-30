المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا خاصا بمناسبة حلول السنة الجديدة

الجزائر- سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا خاصا بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022, بهدف ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات ومحاربة الجريمة بكل أشكالها, حسب ما ورد, اليوم الخميس, في بيان عن ذات الجهاز الأمني.

وأوضح نفس المصدر أنه, و''بمناسبة حلول السنة الميلادية 2022, سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا يرتكز على وضع تشكيلات أمنية تسهر على فرض التواجد الميداني عبر كامل قطاع الاختصاص لاسيما بالفضاءات والساحات العمومية التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين وذلك بهدف ضمان أمنهم وحماية الممتلكات, ومحاربة الجريمة بكل أشكالها''.

وسيعرف نشاط مصالح الأمن الوطني --يضيف البيان-- "تعزيز التشكيلات والوحدات العملياتية لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والفرعية, من خلال تسخير وحدات شرطة المرور المدعمة بكافة التقنيات الحديثة, وكذا مروحيات الوحدات الجوية للأمن الوطني".

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة, المواطنين إلى ''الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا, مع ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة وخلال تنقلاتهم المختلفة".