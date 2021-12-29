الأغواط : ضرورة تبني المنهج القرآني في معالجة القضايا المتعلقة بالإساءة إلى الأديان والمقدسات

الأغواط - دعا مشاركون في لقاء نظم اليوم الأربعاء بالأغواط إلى ضرورة تبني المنهج القرآني في معالجة القضايا المتعلقة بالإساءة إلى الأديان والمقدسات.

وأكد متدخلون من أساتذة جامعيين وباحثين خلال هذا اللقاء الذي حمل عنوان "الإساءة إلى المقدسات الإسلامية بين سياقات حرية التعبير و خطاب الكراهية" عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد, على أهمية تبني المنهج القرآني في معالجة القضايا المتعلقة بالإساءة إلى الأديان والمقدسات عموما والإسلامية خصوصا وفق رؤية واضحة واستراتيجية متواصلة وليست ردود أفعال آنية مرتجلة.

كما أبرزوا أيضا أهمية العمل على فضح وتوثيق الممارسات الصهيونية التي تمس بالمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة, وحمايتها والدفاع عنها, مشددين كذلك على ضرورة استغلال الإعلام والإنتاج السينمائي والأعمال الدرامية والأفلام الكرتونية ووسائل التواصل الإجتماعي لتصحيح صورة الإسلام لدى الآخرين ولمجابهة حملات الإساءة.

وتمت الدعوة في توصيات هذا اللقاء إلى تنظيم ملتقيات علمية بين أتباع الأديان لتجريم الإساءة للمقدسات الدينية ورموزها في إطار الحوار بين أتباع الأديان واستخدام الترجمة وسيلة للتصدي للإساءة إلى المقدسات الإسلامية وإبراز دورها الإيجابي في التصدي لخطاب الكراهية ، وكذا حث الهيئات الأممية لإصدار قوانين تجرم ازدراء الأديان وأيضا العمل على إيجاد مرجعية إسلامية موحدة في الغرب لمواجهة الإساءة إلى المقدسات الإسلامية.

وأوصى المشاركون في اللقاء بطبع أشغال هذا الأخير في نسخ ورقية وأخرى إلكترونية لتمكين الباحثين والمهتمين من الإطلاع عليها والإستفادة من نتائجها.

وألقيت خلال اللقاء الذي تواصلت أشغاله على مدار يوم واحد بمركز البحث في العلوم الإسلامية و الحضارة بالأغواط, مداخلات تناولت محاور ذات صلة بحماية المقدسات الإسلامية, وأيضا سبل التصدي لخطاب الكراهية ولأشكال الإساءة إلى الشخصيات المقدسة.