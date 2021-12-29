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حلول السنة الميلادية الجديدة: السبت المقبل عطلة مدفوعة الأجر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 ديسمبر 2021 15:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 172 مرات
حلول السنة الميلادية الجديدة: السبت المقبل عطلة مدفوعة الأجر

الجزائر - سيكون يوم السبت المقبل المصادف لحلول السنة الميلادية الجديدة عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح البيان أنه "بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم السبت 01 جانفي 2021 يعتبر عطلة مدفوعة لأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

 وفي هذا الإطار، "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

آخر تعديل على الأربعاء, 29 ديسمبر 2021 16:09
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حلول السنة الميلادية الجديدة: السبت المقبل عطلة مدفوعة الأجر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 ديسمبر 2021 15:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 172 مرة   شارك
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