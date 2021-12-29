احتفالات رأس السنة الجديدة : الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر

الجزائر- دعت مصالح الحماية المدنية, في بيان لها اليوم الأربعاء, المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر لتجنب الحوادث التي قد تحدث خلال الاحتفالات برأس السنة الجديدة 2022 لتفادي حدوث أضرار مادية وبشرية.

وأوضح ذات المصدر أنه تزامنا مع حلول السنة الجديدة 2022 والتي تشهد احتفالات عبر التراب الوطني, ونظرا لتواصل الظرف الاستثنائي الصحي المتعلق بجائحة كورونا (كوفيد-19) المستجد, إلى جانب فصل الشتاء الذي يعرف عدم استقرار في حالة الطقس وانخفاض في درجات الحرارة, "تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنات والمواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر من أجل تجنب مختلف الحوادث لاسيما المنزلية وحوادث المرور, والتي تنجر عنها أضرار مادية وبشرية جسيمة".

وبهذا الخصوص, ناشدت مصالح الحماية المدنية المواطنين بضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات الأمنية, على غرار "التأكد من حالة السيارة مع أخذ اللوازم الضرورية للنجدة, اتباع النشرات الجوية المتعلقة بحالة الطقس وكذا حالة شبكة الطرقات من أجل تفادي حوادث المرور وكذا تجنب طوابير الانتظار في حالة غلق الطريق", إلى جانب "احترام قانون المرور وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة وكذا الإفراط في السرعة".

كما دعت مستعملي الطريق, إلى "الرفع من درجات الحيطة والحذر, تجنب السياقة في حالة النعاس والإرهاق خاصة بعد الانتهاء من فترة الاحتفالات, أين يكون معدل حوادث المرور مرتفع", بالإضافية إلى "التفكير في تهوية المنزل, من أجل تجنب حالات الاختناقات".

على مستوى المنازل والبيوت, ذكرت مصالح الحماية المدنية بضرورة "مراقبة كل الأجهزة التي قد ينجم عنها وقوع حوادث قبل الخروج من المنزل أو النوم, مثل الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التدفئة (مسخن الماء, مدفأة)".

وعلاوة على هذه الإرشادات, أكدت ذات المصالح على وجوب "احترام الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) وتطبيقها بكل صرامة, لبس القناع الواقي, التباعد الجسدي, وكذا تجنب التجمعات التي تعتبر مصدر لانتشار الوباء".

وخلص البيان إلى أن وحدات الحماية المدنية "تبقى مجندة على مدار 24 ساعة للتدخل, و في حالة حدوث أي طارئ يجب الاتصال بالحماية المدنية على رقم النجدة 14 او الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان".