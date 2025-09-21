المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 18:59     الفئـة : جهـوي

الجزائر - استقبلت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني, ابتسام حملاوي, وفدا من أعيان ولاية جانت حيث تم عرض واقع المجتمع المدني في الولاية ودوره الحيوي في مجابهة التحديات, حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الهيئة.

وشكل اللقاء مناسبة ل"عرض واقع المجتمع المدني في الولاية ودوره الحيوي في مجابهة التحديات ورفع مستوى الوعي والمواطنة بين المواطنين, لا سيما الشباب", حسب ما اوضحه البيان.

كما تم ابراز دور المجتمع المدني باعتباره "ركيزة أساسية في دعم التنمية المحلية وتعزيز قدرات المواطنين على مواجهة مختلف التحديات".

وعقب الاستماع إلى ملاحظات الوفد و آراءه, أكدت السيدة حملاوي "التزامها برفع هذه الانشغالات إلى الجهات المعنية والعمل على متابعتها بما يخدم المواطنين ويدعم جهود التنمية المحلية وكذا تعزيز المشاركة المجتمعية", يضيف بيان المرصد.

آخر تعديل على الأحد, 21 سبتمبر 2025 19:01
  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 18:59     الفئـة : جهـوي

