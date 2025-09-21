المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

وشكل اللقاء مناسبة ل"عرض واقع المجتمع المدني في الولاية ودوره الحيوي في مجابهة التحديات ورفع مستوى الوعي والمواطنة بين المواطنين, لا سيما الشباب", حسب ما اوضحه البيان.
كما تم ابراز دور المجتمع المدني باعتباره "ركيزة أساسية في دعم التنمية المحلية وتعزيز قدرات المواطنين على مواجهة مختلف التحديات".
وعقب الاستماع إلى ملاحظات الوفد و آراءه, أكدت السيدة حملاوي "التزامها برفع هذه الانشغالات إلى الجهات المعنية والعمل على متابعتها بما يخدم المواطنين ويدعم جهود التنمية المحلية وكذا تعزيز المشاركة المجتمعية", يضيف بيان المرصد.