أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

الجزائر - يرتقب أن تشهد عدة ولايات من الوطن، يومي الأحد والإثنين، تساقط أمطار مع تسجيل رعود وأمواج عالية عبر عدد من مناطق الشريط الساحلي، حسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوردت النشرية تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بأمطار ورعود، حيث يرتقب تسجيل يوم الأحد تساقط للأمطار عبر ولايات سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، سطيف، بجاية، تيزي وزو، البويرة، المدية، تيارت، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس والنعامة.

كما يتوقع تسجيل رعود عبر كل من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، سوق أهراس، تبسة، قالمة، قسنطينة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، المسيلة، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة وبشار.

وبالنسبة ليوم غد الإثنين، فيرتقب تساقط الأمطار بكل من ولايات سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، ميلة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، المسيلة، المدية، الجلفة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، غرداية، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة.

فيما يرتقب تسجيل رعود بكل من ولايات الطارف، سكيكدة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، ميلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، بسكرة، المغير، أولاد جلال، المسيلة، المدية، الجلفة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، غرداية، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، غليزان، معسكر، تلمسان، النعامة وبشار.

وفيما يخص حالة البحر، بالنسبة لنهار اليوم فمن المرتقب تسجيل أمواج عالية ورياح عاتية على سواحل بوهارون (تيبازة) وتنس (الشلف)، على أن يتم تسجيل غدا الإثنين أمواج عالية أيضا ورياح عاتية على سواحل الجزائر وبكل من سواحل بوهارون والتنس.