الدخول المدرسي بولايات الوسط: تعزيز الحظيرة التربوية بهياكل جديدة

البليدة - تعززت الحظيرة التربوية بولايات وسط البلاد، برسم السنة الدراسية الجديدة 2025-2026, بهياكل تربوية جديدة فتحت أبوابها، يوم الأحد، أمام التلاميذ بمناسبة الدخول المدرسي.

ففي إطار الجهود المتواصلة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ وتخفيف الاكتظاظ بالأقسام للرفع من مردودهم الدراسي، تدعمت الحظيرة التربوية لمختلف ولايات الوسط بجملة من المؤسسات التربوية الجديدة في الأطوار التعليمية الثلاث.

فبولاية البليدة، تميز الدخول المدرسي بتدشين 18 مؤسسة تربوية جديدة، عشر منها مدارس ابتدائية وست متوسطات وثانويتين، موزعة جلها بالأقطاب السكنية الجديدة، فيما تمت برمجة انجاز وترميم أخرى لاسيما بالمناطق النائية وكذا تلك التي تسجل ارتفاعا في حجم الكثافة السكانية.

وناهز عدد التلاميذ الذين التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة ال400 ألف تلميذ موزعين عبر 688 مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية الثلاث، وحرص مسؤولو القطاع على توفير الكتاب المدرسي عبر جميع الهياكل التربوية وكذا المكتبات المعتمدة، كما نظمت معارض وأسواق جوارية لبيع اللوازم المدرسية.

وبولاية تيبازة، تدعمت الهياكل التربوية هذا الموسم ب11 مؤسسة جديدة، منها سبع مجمعات مدرسية ومتوسطتين وثانويتين، حسبما أفاد به والي الولاية، علي مولاي، لدى إشرافه على الدخول المدرسي من المدرسة الجديدة المجاهد المتوفي عريج محمد، بحي برمضاني ببلدية مسلمون، وقد استقبلت المؤسسات التربوية بالولاية قرابة 221 ألف تلميذ, 108 ألف منهم في الطور الابتدائي.

أما بولاية المدية، فتحت 23 مؤسسة تربوية جديدة أبوابها أمام التلاميذ، تتمثل في عشر مدارس ابتدائية وتسع متوسطات وأربع ثانويات، بالإضافة إلى أقسام توسعة بالمناطق الريفية، التي سيستفيد قاطنوها من التلاميذ من النقل المدرسي بتسخير 982 حافلة نقل.

وبلغ عدد التلاميذ المسجلين في الأطوار التعليمية الثلاث ال293844 تلميذ، 125277 منهم يدرسون في الطور الابتدائي.

كما تميز الدخول المدرسي بولاية الجلفة، الذي عرف التحاق زهاء 338000 تلميذ بمقاعد الدراسة اليوم، بوضع 28 مؤسسة تربوية جديدة حيز الخدمة في الأطوار الثلاث، والمنجزة ضمن مدونة مشاريع البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لصالح الولاية.

وبولاية الشلف، أشرف والي الولاية، إبراهيم غميرد، على افتتاح الموسم الدراسي من مدرسة العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس ببلدية الصبحة، في ظروف تنظيمية محكمة، شهدت التحاق أزيد من 353 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة.

وتدعم قطاع التربية خلال الدخول المدرسي الجاري ب 11 مؤسسة تربوية جديدة، تمثلت في ثماني مدارس ابتدائية، ثانويتين ومتوسطة، فيما استفاد، في إطار برنامج خاص لسنة 2025, من مشاريع جديدة لإنجاز 10 أقسام توسعة بعدد من المدارس الابتدائية وأربع متوسطات وثانويتين.

واستلم قطاع التربية بولاية عين الدفلى، الذي شهد اليوم التحاق أكثر من 300 ألف تلميذ بالمؤسسات التربوية الموزعة عبر بلديات الولاية، هو الآخر 11 مجمعا مدرسيا وثلاث متوسطات وثانويتين.

وبولاية البويرة، أيضا، تعزز القطاع بثلاث متوسطات وثانوية وأربع مجمعات مدرسية، وكذا 20 قسم توسعة لضمان تكفل بيداغوجي أمثل بالتلاميذ الذين يناهز عددهم في الأطوار الثلاث ال232 ألف تلميذ، أكثر من 35 ألف منهم استفادوا من المنحة المدرسية التضامنية، فيما فاق عدد المستفيدين من المحافظ المدرسية ال11 ألف تلميذ من العائلات المعوزة.

والتحق اليوم بولاية بومرداس، التي تدعمت حظيرتها التربوية بمنشآت جديدة، ما يزيد عن 300 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة، 150 ألف منهم تلميذ في الطور الابتدائي، الذين يستفيد قرابة ال25 ألف منهم من النقل المدرسي، فيما تم توزيع 3776 حقيبة مدرسية وصب 67000 منحة مدرسية تضامنية لفائدة التلاميذ المعنيين بها.

وبذات الولاية، التحق 247 تلميذ من الأطفال المصابين بإعاقات ذهنية طفيفة و114 تلميذ مصاب بطيف التوحد و50 تلميذ من فئة التريزوميا بالأقسام الخاصة، فيما استقبلت المؤسسات المتخصصة الأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبولاية بجاية، افتتحت ثماني مجمعات مدرسية وثلاث متوسطات وثانوية و37 قاعة دراسة لأول مرة أبوابها أمام التلاميذ، ما سيساهم في تخفيف الاكتظاظ عن المؤسسات الأخرى وتخفيف عناء تنقل التلاميذ لمزاولة دراستهم.

كما تدعم القطاع، الذي يحصي 252526 تلميذ, 125978 منهم في الطور الابتدائي، بسبع مطاعم جديدة بغية توفير وجبات ساخنة للتلاميذ، فيما استفاد 50 ألف تلميذ من العائلات محدودة الدخل، من المنحة المدرسية التضامنية والحقيبة المدرسية.