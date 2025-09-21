تدشين عديد المؤسسات التربوية الجديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة بولايات شرق البلاد

قسنطينة - تميز الدخول المدرسي 2025-2026 بولايات شرق البلاد يوم الأحد بتدشين عديد المؤسسات التربوية الجديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة التي فتحت أبوابها لأول مرة أمام التلاميذ، خاصة بالأقطاب العمرانية الجديدة.

فبقسنطينة، أشرف والي الولاية، عبد الخالق صيودة، على تدشين أكثر من 10 مؤسسات تربوية جديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة ووضع حجر الأساس لمشاريع إنجاز أخرى، أغلبها بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، تليها بلديات الخروب وقسنطينة وديدوش مراد.

وبباتنة، التي أعطيت إشارة الدخول المدرسي الجديد بها من المدرسة الابتدائية العربي زعلاني بحي كشيدة بعاصمة الولاية، دخلت بالمناسبة 4 مدارس ابتدائية و4 متوسطات وثانوية و14 مطعما مدرسيا وكذا 45 قسما توسيعيا حيز الخدمة.

وبسطيف، أشرف الوالي، مصطفى ليماني، على انطلاق السنة الدراسية الجديدة من متوسطة "ياسف سعدي" ببلدية العلمة (شرق سطيف)، حيث تم رفع العلم الوطني وحضور درس افتتاحي حول "الصحة المدرسية".

ويتوزع التلاميذ الملتحقون اليوم بالمؤسسات التعليمية بالولاية على 1272 مؤسسة تربوية، منها 922 مدرسة ابتدائية و242 متوسطة و108 ثانويات.

وبخنشلة، أشرف والي الولاية، سليم حريزي، على افتتاح الموسم الدراسي 2025 -2026 من الثانوية الجديدة قايس والتي تم وضعها حيز الخدمة اليوم.

وأوضح مدير التربية، بشير بودربالة، بالمناسبة أنه تم توفير الظروف الملائمة لإنجاح الموسم الدراسي الجاري، الذي عرف وضع حيز الخدمة لثانوية جديدة و3 مجمعات مدرسية في الطور الابتدائي و31 قسم توسعة.

وبتبسة، أفاد والي الولاية، أحمد بلحداد، أن الدخول المدرسي الجديد تميز باستلام ووضع حيز الخدمة لـ 8 مجمعات مدرسية و4 متوسطات و4 ثانويات وأزيد من 30 قسم توسعة بالأطوار التعليمية الثلاثة و18 مطعما مدرسيا ووحدتين للكشف والمتابعة، بالإضافة إلى استلام 7 حافلات جديدة للنقل المدرسي.

وبسكيكدة، أشرف رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، سعيد أخروف، رفقة السلطات الولائية على افتتاح الموسم الدراسي الجديد من ثانوية الشهيد أحمد إينال ببلدية بني بشير، التي تم تدشينها اليوم، فيما صرح مدير التربية، بلقاسم العيفة، أنه تم بالمناسبة تدشين متوسطة "احسن بومعيزة" بحي مسيون بمدينة سكيكدة.

بأولاد جلال، أشرف الوالي، عبد الرحمان دحيمي، على تدشين المدرسة الابتدائية "مزروع" ببلدية سيدي خالد، فيما أفاد مدير التربية، سليمان كمور، لـوأج أنه تم بالمناسبة استلام 5 مؤسسات تربوية جديدة في مختلف الأطوار التعليمية.

وبقالمة، أشرفت والي الولاية، حورية عقون، على الدخول المدرسي من المتوسطة الجديدة التي دخلت الخدمة اليوم بحي 750 مسكن بمخطط شغل الأراضي الجنوبي بعاصمة الولاية، مشيرة إلى أن خريطة الهياكل التربوية قد تعززت بـ 4 مدارس ابتدائية جديدة و44 قسم توسعة و3 متوسطات وثانوية.

وبالطارف، أشرف والي الولاية، محمد مزيان، على تدشين متوسطة "5 جويلية 1962" بمنطقة "واد الحوت" ببلدية رمل السوق، وكذا على الدخول المدرسي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا ببلدية عين العسل.

وبسوق أهراس، دشنت السلطات المحلية ثانوية ببلدية المراهنة أطلق عليها اسم المجاهد المتوفى "ذياب عمر بن عبد الله" ومدرسة ابتدائية تحمل اسم المجاهد المتوفى "عبد الله بن لخميس يلفوف" بحي 1889 سكن (عدل) بعاصمة الولاية، فضلا عن مدرسة ابتدائية أخرى باسم المجاهد المتوفى "محمد لعبيدي سدور" ببلدية المشروحة.