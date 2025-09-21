الدخول المدرسي بغرب الوطن: التحاق زهاء 5ر2 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة

وهران - التحق يوم الأحد زهاء 5ر2 مليون تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بولايات غرب الوطن برسم الدخول المدرسي 2025-2026 الذي شهد تعزيز قطاع التربية بعدة مرافق جديدة.

فبوهران أقيمت مراسم الدخول المدرسي بثانوية "زعزاع عبد الرحمان" بحي كوسيدار (بلدية بئر الجير) والتي أشرف الوالي، سمير شيباني، على تدشينها بالمناسبة،

مثلما هو الشأن بالنسبة للمدرسة الابتدائية "فلاح عبد القادر" بحي "ابن رشد" بمدينة وهران ومتوسطة بالقطب الحضري "الشهيد أحمد زبانة" بمسرغين ومتوسطة بمنطقة المهدية ببلدية وادي تليلات.

كما تم بالمناسبة تقديم الدرس الافتتاحي حول موضوع الصحة المدرسية. يذكر أن الولاية تحصي 451381 تلميذ وتلميذة في الأطوار التعليمية الثلاثة من بينهم 39799 مسجل جديد (السنة الأولى ابتدائي).

وتدعم القطاع برسم الموسم الدراسي الجديد ب 18 مؤسسة تربوية جديدة منها 12 مجمعا مدرسيا و4 متوسطات وثانويتين و75 قسما للتوسعة، فضلا عن ملاعب رياضية و54 مطعما مدرسيا، مع تجهيز 438 مدرسة ابتدائية بألواح الكترونية ذكية على مراحل طيلة الموسم الدراسي.

وفيما يتعلق بالتأطير البيداغوجي، فقد شهدت الولاية إدماج 3170 أستاذ متعاقد في رتبة أستاذ متربص في مختلف المواد في مختلف الأطوار التعليمية، إلى جانب 81 منصب أستاذ أخر للمتخرجين من المعاهد والمدارس و715 استاذ متعا قد و212 منصب للأساتذة (دخول الولائي).

وبمعسكر، التحق أزيد من 292 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة، موزعين على 713 مؤسسة تربوية ويؤطرهم أزيد من 15 ألف أستاذ وأستاذة، فيما تعزز القطاع بمناسبة الدخول المدرسي ب27 مؤسسة تربوية جديدة عبر بلديات مختلف منها 19 مدرسة ابتدائية وست متوسطات وثانويتين، مع استلام حوالي 20 قسما للتوسعة في الطور الابتدائي وثماني مطاعم مدرسية جديدة.

وبالبيض، استقبل القطاع أزيد من 100 ألف تلميذ وتلميذة يؤطرهم أزيد من 6 ألاف أستاذ، مع العلم أنه تم برسم الموسم الدراسي الجديد إدماج ما يقارب 1000 أستاذ متعاقد في مناصب عمل دائمة. كما تعززت الولاية أيضا ب 15 مؤسسة تربوية جديدة، منها 8 ابتدائيات و4 متوسطات و3 ثانويات.

وبغليزان، التحق أزيد من 264 ألف تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة بمقاعد الدراسة موزعين عبر 696 مؤسسة تربوية.

وقد تدعم القطاع بالولاية ب 16 مؤسسة تربوية جديدة، منها 10 مجمعات مدرسية ابتدائية وست متوسطات، إلى جانب 32 قسما للتوسعة وثلاث وحدات للكشف والمتابعة للصحة المدرسية إضافة إلى فتح 27 مطعما مدرسيا في الابتدائي وثلاثة أنصاف داخليات بالطور المتوسط.

وبالنعامة، تميز الدخول المدرسي، الذي أشرف على مراسمه الوالي لوناس بوزقزة من متوسطة "دحاوي يحي" بعاصمة الولاية، بتدعيم القطاع ب 14 مؤسسة تربوية منها 9 ابتدائيات و4 متوسطات وثانوية واحدة و22 قسما للتوسعة ومطعمين مدرسيين.

وقد التحق بمقاعد الدراسة بالولاية زهاء 80 ألف متمدرسا، فيما بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين المدمجين في مناصب دائم ة 934 أستاذا في الأطوار التعليمية الثلاثة.

كما استفاد ما لا يقل عن 23 ألف تلميذ من منحة التمدرس، فضلا عن توفير النقل المدرسي ل2134 متمدرسا بواسطة 67 حافلة، والإطعام لجميع تلاميذ الطور الابتدائي عبر 144 مطعما مدرسيا.

وبتيسمسيلت، ألتحق أزيد من 104 ألاف تلميذ وتلميذة بمؤسسات القطاع الذي حظي بخمس مؤسسات تربوية جديدة بالطور الابتدائي ومتوسطتين وإعادة الاعتبار والتهيئة لثانويتين.

وبتلمسان، تم إحصاء 300632 تلميذ وتلميذة موزعين على أزيد من 500 مجمع مدرسي وأكثر من 160 متوسطة وأزيد من 60 ثانوية. كما تعزز قطاع التربية بالولاية ب 11 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانويتين، فضلا عن 100 قسم للتوسعة و38 مطعم مدرسي في الطور الابتدائي ونصف داخليتين وقاعتين وملعبين للرياضة ووحدة للكشف والمتابعة بالطور المتوسط، ونصف داخلية وقاعة للرياضة بالطور الثانوي.

وبمستغانم، استقبلت المؤسسات التربوية أزيد من 275 ألف تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة يؤطرهم أزيد من 14400 أستاذ. كما تعززت الولاية ب 23 هيكل تربوي جديد، منها 15 مجمعا مدرسيا و7 متوسطات وثانوية واحدة، فضلا عن 107 قسم للتوسعة لتخفيف الضغط على المؤسسات وتقليص نظام الدراسة بالدوامين.

كما تم أيضا دخول حيز الخدمة لنصف داخلية واحدة ووحدتين للكشف والمتابعة الصحية، إلى جانب 19 مطعم مدرسي.

ونفس الأجواء عاشتها ولاية سعيدة بالتحاق أزيد من 123 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة على مستوى 242 ابتدائية و72 متوسطة و33 ثانوية. وتدعم القطاع برسم الدخول المدرسي الجديد ب 14 مؤسسة تربوية جديدة، منها 9 مدارس ابتدائية و4 متوسطات وثانوية واحدة و5 مطاعم مدرسية.

وبتيارت، شهد قطاع التربية فتح 24 مؤسسة تربوية جديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة، مع العلم انه تم إحصاء 304161 تلميذ يتوزعون عبر 829 مؤسسة.

وبعين تموشنت، التحق زهاء 114213 تلميذا وتلميذة بمقاعد الدراسة، مع فتح أربع ابتدائيات جديدة على أن يتم استلام أربعة مرافق مماثلة أخرى قبل نهاية السنة الجارية، وكذا استلام متوسطة جديدة بقرية "الخدايدة" الواقعة ببلدية تمازوغة في انتظار استلام أربع متوسطات وثانوية ببلدية المالح، أواخر شهر ديسمبر القادم.

وببشار، التحق أزيد من 92 ألف تلميذ وتلميذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بمقاعد الدراسة يؤطرهم 5194 أستاذ، منهم 706 تم ادماجهم مؤخرا.

وتدعم القطاع بثلاث مدارس ابتدائية ومتوسطة ب 700 مقعد بيداغوجي وقسمين للتوسعة لفائدة ثانوية ببلدية قنادسة، فيما استفاد أكثر من 33 ألاف تلميذ في الأطوار الثلاثة من مجانية الكتاب المدرسي و16603 تلميذ من منحة 5 ألاف دج و6322 تلميذ من العائلات المعوزة من الحقيبة المدرسية.

وفي مجال النقل المدرسي، سيستفيد أكثر من 2000 تلميذ بالولاية من هذه الخدمة من خلال 45 حافلة سخرتها المديرية المحلية للتربية.