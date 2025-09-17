مشروع مطار بني عباس: انتهاء الدراسات نهاية العام الجاري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 16:41     الفئـة : جهـوي

 بني عباس - يرتقب الانتهاء من الدراسات الجيوتقنية المتعلقة بانجاز مطار وطني ودولي بولاية بني عباس قبل نهاية العام الجاري, حسبما أستفيد من المديرية المحلية للأشغال العمومية.

وحسب مسؤول مصلحة المنشآت للمطارات والموانئ, هاشمي عزوز, فإن هذه الدراسات, التي أنجزتها الشركة الجزائرية لدراسات المنشآت, تهدف إلى تحديد الشروط التقنية للبناء وتحليل طبيعة الأرضية والتأكد من مطابقة المشروع للمعايير المعمول بها في مجال التعمير والبناء.

وتندرج هذه الدراسات في إطار مشروع انجاز مطار بمنطقة زغمارة, الواقعة على بعد حوالي 40 كلم جنوب-غرب بني عباس, بالقرب من الطريق الوطني رقم 6 "أ". يذكر أنه تم تخصيص مساحة تقدر ب 3430 هكتارا لاحتضان هذه المنشأة الإستراتيجية التي ستساهم في تحفيز التنمية الاقتصادية للمنطقة, كما أشير إليه.

ويأتي هذا المطار في إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز منشآت المطارات في جنوب-غرب البلاد. وسيدعم الشبكة الحالية بالجهة والتي تضم مطارات بشار وتندوف وأدرار وبرج باجي مختار وتيميمون. وبالإضافة إلى تحسين النقل الجوي للمسافرين والبضائع, تطمح السلطات المحلية أن يعطي هذا المشروع دفعا جديدا للنشاط السياحي بمنطقة بني عباس الغنية بالموارد الطبيعية والثقافية, كما أشير إليه.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 17:43
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 16:41     الفئـة : جهـوي

