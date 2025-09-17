بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة

بجاية - تم مؤخرا العثور على 120 قطعة نقدية تعود إلى العصور القديمة بمنطقة "جوا " بولاية بجاية, وفق ما علم اليوم الأربعاء من المديرية المحلية للثقافة والفنون.

وأوضح مدير الثقافة والفنون, عمار رغال, لوأج أن " أحد المواطنين عثر على هذه القطع النقدية بمنطقة جوا التابعة لدائرة تيشي شرق الولاية, و سلمها مباشرة لمصالح الثقافة".

من جهته, أكد مسؤول متحف بجاية والمواقع التابعة للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية, مسعود عيسو, أن الأمر يتعلق بـ"قطع نقدية تعود للعصور القديمة, سيما الفترة الرومانية", مشيرا إلى أن أغلبها في حالة جيدة. وأضاف السيد عيسو أنه سيتم تحويل هذه القطع إلى متحف بجاية حيث سيقوم المختصون بعدة عمليات من اجل تحديد فترة استعمالها و إعداد بطاقات تتضمن معلومات تخص اكتشافها ومواد صنعها وأبعادها, على أن يتم, بعد الانتهاء من هذه المرحلة, عرض القطع النقدية بمتحف بجاية لفائدة الزائرين, مع وضعها تحت تصرف الباحثين في علم الآثار قصد الدراسة.

وقال السيد نور الدين بلعباس, المواطن الذي عثر على هذه القطع النقدية, في تصريح لوأج, أن هذا الاكتشاف بمثابة "كنز يستحق التثمين", مشير إلى أن تسليمها لمصالح الثقافة من اجل عرضها لاحقا بالمتحف سيمكن الزوار من الاطلاع على جانب من تاريخ المنطقة القديم, كما سيساهم في الحفاظ على التراث الأثري.

