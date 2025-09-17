السيد رابحي يتفقد عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الأزرق للعاصمة

في المحطة الأولى للزيارة, تفقد السيد رابحي أشغال منتزه الاستقلال الذي سيربط مقام الشهيد بمنتزه الصابلات, إذ يتضمن المشروع إنجاز شرفات بانورامية تطل على خليج الجزائر, مرورا بعدة معالم تاريخية, على غرار فيلا عبد اللطيف, متحف الفنون الجميلة, مغارة سيرفانتيس, حديقة التجارب الحامة والمكتبة الوطنية, عبر مسارات مخصصة للراجلين.
وبالمناسبة -- يضيف البيان-- أسدى الوزير تعليمات, منها تنصيب عدة ورشات والعمل بنظام 3×8 سا لتسريع وتيرة الإنجاز لإتمام أشغال تهيئة وتأهيل البنايات المتواجدة ببلوزداد المقابلة لمنتزه الاستقلال قصد إعطاء نظرة جمالية إضافية للواجهة, اعتماد نفس نمط أعمدة الإنارة الفنية المنجزة بمقام الشهيد, وضع جداريات فنية بجانب الشرفات المنجزة, مع ضرورة استعمال مواد بناء وتزيين ذات نوعية.
كما شدد على أهمية الحفاظ على الغطاء الغابي بمكان المشروع مع استعمال تجهيزات تتماشى مع هذا الوسط.
أما بحديقة التجارب بالحامة, التي تشهد أشغال تهيئة وتأهيل لحديقة الحيوانات بداخلها, أعطى السيد رابحي تعليمات بضرورة "توسيع المساحات مع الإسراع في وتيرة الإنجاز قصد فتح هذا الجناح أمام الزوار في أقرب الآجال الممكنة".
وبعدها, تنقل السيد رابحي إلى المنتزه الحضري, الذي ستستفيد منه بلدية محمد بلوزداد, وهو المشروع الذي يضم العديد من المرافق الترفيهية والرياضية التي ستسمح للعائلات الاستمتاع بمثل هكذا فضاءات, حيث شدد أيضا على ضرورة "استلام هذا المشروع, الذي بلغت نسبة انجازه 85 بالمائة, في الآجال المحددة", حسب بيان مصالح ولاية الجزائر.