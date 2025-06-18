المسيلة: الانتهاء عما قريب من إعداد دفاتر الشروط الخاصة بتنظيم نشاط تصنيع الهواتف النقالة و الآلات الكهرومنزلية

المسيلة - أكد وزير الصناعة, سيفي غريب, مساء اليوم الأربعاء  بالمسيلة, أن دفاتر الشروط الخاصة بتنظيم نشاط تصنيع الهواتف النقالة و الآلات الكهرومنزلية "سيكون جاهزا قريبا".

و في رده على انشغالات المستثمرين بقاعة الاجتماعات لمقر الولاية, في مستهل زيارة عمل و تفقد شرع فيها مساء اليوم إلى ولاية المسيلة, أفاد الوزير بأن إعداد دفاتر الشروط الخاصة بهاذين النشاطين يوشك على الإنتهاء قبل عرضه على الحكومة.

و أبرز السيد غريب أن دفاتر الشروط "ستكون مبنية على أسس تقنية و علمية و ذلك بمشاركة و اقتراحات مختلف المتعاملين, لتكون قادرة على تنظيم ممارسة هذه النشاطات بسهولة, كونها مجالات ذات طابع حساس".

و جدد الوزير تأكيده على التزام دائرته الوزارية بمرافقة المستثمرين و رفع العراقيل عنهم, و ذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تشجيع الاستثمار.

و سيواصل وزير الصناعة زيارة العمل و التفقد إلى الولاية يوم غد الخميس بمعاينة مصنع إنتاج الحديد والفولاذ بذراع الحاجة (أصول مصادرة مسترجعة لصالح المؤسسة الوطنية للمسابك الجزائرية فوندال) و وحدة إنتاج أنظمة القنوات المقواة بالألياف الزجاجية "مغرب بايب" بمدينة المسيلة, بالإضافة إلى زيارة وحدة إنتاج المواد المصنعة من الخرسانة ببلدية حمام الضلعة و أخرى لإنتاج المصبرات وتحويل الفواكه والخضر (أصول مصادرة مسترجعة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية أقروديف) تقع ببلدية الخبانة.

