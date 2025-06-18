بكالوريا 2025: إدانة متهمتين لتورطهما في تسريب مواضيع وأجوبة الامتحان بالبليدة

البليدة - أصدرت محكمة البليدة حكما بعام حبس نافذ في حق متهمتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج, لتورطهما في تسريب مواضيع وأجوبة امتحان البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد, وفقا لما ذكره مساء اليوم الأربعاء بيان لوكيل الجمهورية لدى هذه الهيئة.

وجاء في ذات البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة الرأي العام أنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات, تم ضبط بتاريخ 2025/06/17 المدعوة (ع .خ) على مستوى مركز إجراء امتحان البكالوريا بمتوسطة بن شرشالي في اتصال هاتفي باستعمال جهاز بلوتوث مع شقيقتها المدعوة (ع. ب), أين قامت بتسريب موضوع الامتحان لمادة الفلسفة, في حين قامت شقيقتها بتسريب لها الإجابة على موضوع الامتحان المسرب".

وأضاف المصدر أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية بمحكمة البليدة بتاريخ 2025/06/18, وبعد استجوابهما تمت إحالتهما على محكمة الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري من أجل جنحة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وعقب ذلك, تم الفصل في القضية في نفس اليوم بإدانتهما بالتهمة المنسوبة إليهما والحكم على كل واحدة منهما بعقوبة عام حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة نافذة مع إيداعهما الحبس, استنادا لذات البيان.