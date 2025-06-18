وهران: تخرج الدفعة ال 55 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي

وهران - أشرف قائد القوات الجوية اللواء زبير غويلة, مساء اليوم الأربعاء, على مراسم تخرج الدفعة ال 55 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران "الشهيد جبار الطيب" بطفراوي (وهران) بالناحية العسكرية الثانية.

وتتكون الدفعات التسعة المتخرجة وتحمل اسم الشهيد البطل فارس هواري -حسب قائد المدرسة العميد نموشي كمال- من الدفعة 38 من دورة القيادة والأركان والدفعة 114 من أفراد ملاحين دورة إتقان الضباط والدفعة 111 أفراد غير ملاحين دورة إتقان الضباط والدفعة 55 للطلبة الضباط العاملين والثانية عشر في إطار نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه "أل أم دي".

كما تضم أيضا الدفعة 11 للتكوين في اختصاص طيار نقل والدفعة 9 اختصاص طائرة دون طيار والدفعة 9 اختصاص مراقب والدفعة الخامسة علم الارصاد الجوية للطيران والدفعة الرابعة للتكوين العسكري القاعدي المشترك. وضمت هذه الدورة التكوينية أيضا طلبة متربصين من دول شقيقة وصديقة.

وقد أشرف قائد القوات الجوية اللواء زبير غويلة على تفتيش التشكيلات وكذا على أداء المتخرجين للقسم قبل أن يقلد المتفوقين منهم الرتب ويسلمهم شهادات التخرج ليعطي بعدها موافقته على تسمية الدفعة المتخرجة باسم الشهيد البطل فارس هواري والذي تم تكريم عائلته من قبل اللواء زبير غويلة.

كما تابع الحضور بالمناسبة أيضا استعراضات قتالية لفصيلة الكوكسول.

وقد أبرز قائد المدرسة العليا للطيران "الشهيد جبار الطيب" بطفراوي العميد نموشي كمال في كلمته بالمناسبة "سعي المدرسة إلى إستقطاب النخبة والمتفوقين من بين الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا لصقلهم من خلال تلقينهم برنامج تعليمي وتكويني متكامل ومتواصل عالي المستوى لتخريج ضباط مسلحين بالزاد العلمي الكامل والقيم النبيلة".

وأضاف أن "المدرسة العليا للطيران بطفراوي توفر تكوينا في تخصصات طيار مقاتل وطيار نقل وطيار طائرة بدون طيار وطيار ضابط أجهزة وعمليات وملاحة جوية وعلم الأرصاد الجوية بهدف تدعيم قوام المعركة الحديثة بنخبة من الافراد الطيارين المؤهلين, هذه اللبنة كانت نتاج نشاط مكثف وتكوين نوعي رفيع المستوى شهده الموسم الدراسي 2024-2025 بهدف تحضير الطلبة الضباط العاملين والضباط المتربصين لمواجهة التحديات والرهانات المستقبلية".

وقد نفذ طيارو المدرسة بالمناسبة استعراضا جويا شاركت فيه ثمانية تشكيلات جوية متتابعة تميزت بالدقة والتحكم مع احترام المسافات والالتزام التام بقواعد أمن الطيران لتشكل بذلك لوحات جوية رائعة.

للإشارة فقد ولد الشهيد فارس هواري في 1935 بمدينة وهران. وقد التحق سنة 1957 بصفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في المنطقة الرابعة الناحية الاولى للولاية التاريخية الخامسة. وفي 1959 التحق بالعمل الفدائي بالمنطقة الرابعة حيث عرف بالتميز والدهاء في تنفيذ العمليات النوعية داخل المدن.

وفي يوم 23 يوليو 1961 نصب له المستعمر الفرنسي كمين بمدينة وهران رفقة اثنين من رفاقه, غير أن البطل لم يستسلم فخاض مواجهة بطولية انتهت بقتل سبعة جنود فرنسيين قبل أن يسقط في ميدان الشرف.