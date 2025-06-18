وهران: تخرج الدفعة ال 55 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 20:47     الفئـة : جهـوي

وهران - أشرف قائد القوات الجوية اللواء زبير غويلة, مساء اليوم الأربعاء, على مراسم تخرج الدفعة ال 55 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران "الشهيد جبار الطيب" بطفراوي (وهران) بالناحية العسكرية الثانية.

وتتكون الدفعات التسعة المتخرجة وتحمل اسم الشهيد البطل فارس هواري -حسب قائد المدرسة العميد نموشي كمال- من الدفعة 38 من دورة القيادة والأركان والدفعة 114 من أفراد ملاحين دورة إتقان الضباط والدفعة 111 أفراد غير ملاحين دورة إتقان الضباط والدفعة 55 للطلبة الضباط العاملين والثانية عشر في إطار نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه "أل أم دي".

كما تضم أيضا الدفعة 11 للتكوين في اختصاص طيار نقل والدفعة 9 اختصاص طائرة دون طيار والدفعة 9 اختصاص مراقب والدفعة الخامسة علم الارصاد الجوية للطيران والدفعة الرابعة للتكوين العسكري القاعدي المشترك. وضمت هذه الدورة التكوينية أيضا طلبة متربصين من دول شقيقة وصديقة.

وقد أشرف قائد القوات الجوية اللواء زبير غويلة على تفتيش التشكيلات وكذا على أداء المتخرجين للقسم قبل أن يقلد المتفوقين منهم الرتب ويسلمهم شهادات التخرج ليعطي بعدها موافقته على تسمية الدفعة المتخرجة باسم الشهيد البطل فارس هواري والذي تم تكريم عائلته من قبل اللواء زبير غويلة.

كما تابع الحضور بالمناسبة أيضا استعراضات قتالية لفصيلة الكوكسول.

وقد أبرز قائد المدرسة العليا للطيران "الشهيد جبار الطيب" بطفراوي العميد نموشي كمال في كلمته بالمناسبة "سعي المدرسة إلى إستقطاب النخبة والمتفوقين من بين الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا لصقلهم من خلال تلقينهم برنامج تعليمي وتكويني متكامل ومتواصل عالي المستوى لتخريج ضباط مسلحين بالزاد العلمي الكامل والقيم النبيلة".

وأضاف أن "المدرسة العليا للطيران بطفراوي توفر تكوينا في تخصصات طيار مقاتل وطيار نقل وطيار طائرة بدون طيار وطيار ضابط أجهزة وعمليات وملاحة جوية وعلم الأرصاد الجوية بهدف تدعيم قوام المعركة الحديثة بنخبة من الافراد الطيارين المؤهلين, هذه اللبنة كانت نتاج نشاط مكثف وتكوين نوعي رفيع المستوى شهده الموسم الدراسي 2024-2025 بهدف تحضير الطلبة الضباط العاملين والضباط المتربصين لمواجهة التحديات والرهانات المستقبلية".

وقد نفذ طيارو المدرسة بالمناسبة استعراضا جويا شاركت فيه ثمانية تشكيلات جوية متتابعة تميزت بالدقة والتحكم مع احترام المسافات والالتزام التام بقواعد أمن الطيران لتشكل بذلك لوحات جوية رائعة.

للإشارة فقد ولد الشهيد فارس هواري في 1935 بمدينة وهران. وقد التحق سنة 1957 بصفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في المنطقة الرابعة الناحية الاولى للولاية التاريخية الخامسة. وفي 1959 التحق بالعمل الفدائي بالمنطقة الرابعة حيث عرف بالتميز والدهاء في تنفيذ العمليات النوعية داخل المدن.

وفي يوم 23 يوليو 1961 نصب له المستعمر الفرنسي كمين بمدينة وهران رفقة اثنين من رفاقه, غير أن البطل لم يستسلم فخاض مواجهة بطولية انتهت بقتل سبعة جنود فرنسيين قبل أن يسقط في ميدان الشرف.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: تخرج الدفعة ال 55 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 20:47     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

25.09.23

وزير الصحة يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية

25.09.23

منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع مقلق في حالات الكوليرا بدارفور

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر