أشغال مقطع قالمة من مشروع ازدواجية وعصرنة الخط المنجمي الشرقي تسير بوتيرة جيدة

قالمة - تسجل أشغال إنجاز المقطع المار بإقليم ولاية قالمة من مشروع ازدواجية وعصرنة الخط المنجمي الشرقي عنابةـ بوشقوف (قالمة)ـ جبل العنق ـ بلاد الحدبة (تبسة) "تقدما بوتيرة جيدة", حسب القائمين على المشروع.

وتجري أشغال الإنجاز على المقطع المتواجد بإقليم قالمة من هذا المشروع الإستراتيجي الخاص بازدواجية وعصرنة خط السكة الحديدية المنجمي الشرقي على مسافة 54 كلم عبر عدة بلديات تابعة لدائرة بوشقوف من الجهة الشرقية للولاية وذلك على شطرين أحدهما بطول 14 كلم والثاني بطول 40 كلم.

وكشفت الزيارة الميدانية التي قامت بها والي الولاية السيدة حورية عقون يوم أمس الثلاثاء لورشات الإنجاز بشطري المقطع بأن الأشغال التي انطلقت شهر أغسطس 2023 على مستوى الشطر الأول الممتد بين بلدية بوشقوف بقالمة وبلدية شيحاني بالطارف والذي من المتوقع استلامه سنة 2026 , سمحت لحد الآن بإنجاز كافة المنشآت الفنية والمعابر العلوية والسفلية المبرمجة مما مهد الطريق للانطلاق في وضع القضبان الحديدية وتوزيع العوارض الخرسانية على طول المقطع.

وتتعلق أهم المنشآت الفنية الكبرى المنجزة على مستوى هذا الجزء من المشروع الذي تتكفل به شركة كوسيدار للأشغال العمومية بإشراف من فرع الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديديةـ عنابة, بنفق أرضي على طول 315 متر بمنطقة بوكموزة (بلدية وادي فراغة) وكذا الجسر العلوي المار فوق خط السكة الحديدية بطول 66 مترا والمخصص لتحويل حركة المرور على مستوى نقطة تقاطع الطريق الوطني رقم 16 و الطريق الولائي 126 وكذا أحد الطرق البلدية ببلدية وادي فراغة.

أما الشطر الثاني من المقطع المار بإقليم ولاية قالمة من مشروع الخط المنجمي الشرقي, فقد انطلقت الأشغال به نهاية سنة 2024 و يتكفل بها مجمع شركات صينية, ويمتد على مسافة 40 كلم من بلدية بوشقوف (قالمة) إلى غاية حدود ولاية سوق أهراس.

و سمحت أشغال الإنجاز منذ انطلاقها و إلى غاية اليوم من فتح ما يفوق 27 كلم من الرواق المخصص لاحتضان السكة الحديدية مع مباشرة عملية إنجاز بعض المنشآت الفنية وتحويل الشبكات المختلفة في نقاط تقاطعها مع مسار الخط المنجمي.

وحسب العرض التقني المقدم لوالي الولاية بعين المكان, فإن هذا المقطع يتضمن إنجاز 13 جسرا بمختلف الأحجام إضافة إلى 3 أنفاق بطول يتراوح بين 365 مترا إلى 400 متر لكل واحد منها.

وفي تصريح ل/ وأج أوضحت رئيسة الجهاز التنفيذي المحلي, بأن مصالح الولاية تقوم بمتابعة دقيقة ودورية لكافة الورشات الخاصة بإنجاز المقطع المار بإقليم قالمة من هذا المشروع الاستراتيجي الهام, مضيفة بأنه تم اتخاذ كافة التدابير لتسهيل عمل الشركات المنجزة و رفع كافة العراقيل التي من الممكن مواجهتها ومنها ضبط قوائم أصحاب الأملاك المتواجدة على مسار المشروع وتعويضهم بأعلى نظير نزع ممتلكاتهم من أجل المنفعة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الشطر المار بإقليم ولاية قالمة على مسافة 54 كلم يعتبر واحدا من بين 4 مقاطع من المشروع الإجمالي الممتد على 422 كلم لعصرنة وازدواجية الخط المنجمي الشرقي عنابة- بوشقوف (قالمة)- جبل العنق- بلاد الحدبة (تبسة).