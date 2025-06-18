الشلف: تسجيل أزيد من 300 مشروع على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي للاستثمار          

الشلف- سجلت مصالح الشباك الوحيد اللامركزي لولاية الشلف أزيد من 300 مشروع استثماري منذ انطلاقه سنة 2022, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار, عمر ركاش.

وكشف السيد ركاش في تصريح صحفي عقب زيارة عمل للولاية, أن الشباك الوحيد اللامركزي بالشلف سجل 303 مشروع استثماري منذ انطلاقه في شهر نوفمبر 2022, مشيرا إلى أن تكلفة هذه المشاريع تفوق 60 مليار دج.

وأفاد ذات المسؤول أن هذه المشاريع ستسمح بتوفير أزيد من 7 آلاف منصب شغل مباشر لفائدة طالبي العمل بالولاية, مؤكدا العمل بالتنسيق مع السلطات المعنية للرفع من عدد مناصب الشغل.

كما أشرف المدير العام للوكالة خلال هذه الزيارة, على تدشين مشروع استثماري ببلدية الشلف يتمثل في مخبزة صناعية متطورة ومعاينة وحدة صناعية أخرى لإنتاج الخميرة بأم الدروع التابعتين لشركة ''رحمون لصناعة المواد الغذائية''.

وأكد السيد ركاش بالمناسبة على الأهمية "الكبيرة لهذه المشاريع بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي تدخل في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للدولة الرامية إلى ترقية الاستثمار المنتج وتحقيق تنمية اقتصادية إقليمية متوازنة".

وبخصوص مشروع صناعة الخميرة المرتقب دخوله حيز الاستغلال خلال السداسي الأول لسنة 2026, أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار أن "هذا المشروع واعد ومهم جدا" ويسمح بتغطية الطلب الوطني على هذه المادة "بشكل شبه كلي دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاستيراد".

كما أضاف في هذا الصدد, أن الجزائر تستورد ما قيمته تقريبا 100 مليون دولار سنويا من مادة الخميرة, مؤكدا على أهمية هذا المشروع ومشروع آخر مماثل تعمل الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار على مرافقته بولاية الجلفة.

وفيما يتعلق بالمخبزة الصناعية, تبلغ طاقتها الإنتاجية ما يقارب 926 ألف قطعة يوميا من مختلف أنواع الخبز وسيوفر 100 منصب شغل مباشر, فيما سيضمن مصنع الخميرة, الذي يقدر حجم استثماره ب 6 مليار دج, إنتاج 10 آلاف طن/سنة من الخميرة الجافة و36 ألف طن/سنة من الخميرة الطازجة, إضافة إلى تشغيل 300 عامل بصفة مباشرة.

ولفت ذات المسؤول في هذا الصدد أن مصالحه تطمح لتكون ولاية الشلف التي تعرف حركية اقتصادية, كما قال, "قطبا استثماريا مهما", مؤكدا بالمناسبة إلتزام الدولة بالدعم والمرافقة بهدف تجسيد المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع.