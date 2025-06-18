محكمة بريكة بباتنة: إدانة عدة أشخاص بالحبس بتهمة المساس بنزاهة امتحان شهادة البكالوريا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 08:34     الفئـة : جهـوي

باتنة - أصدرت محكمة بريكة التابعة لمجلس قضاء باتنة أمرا بإيداع عدة أشخاص الحبس لتورطهم في تسريب أسئلة امتحان شهادة البكالوريا حسب بيان صدر يوم الثلاثاء عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة بريكة الرأي العام , أنه في إطار متابعة سير الامتحانات الرسمية وتأمينها تم بتاريخ 17 يونيو ضبط حالتين للغش بإستعمال وسائل الاتصال عن بعد , وإيقاف مرتكبيها".

وتم في الحالة الأولى وفق البيان "متابعة مشتبه فيه واحد وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الإتصال عن بعد".

وأضاف البيان أنه بعد المحاكمة صدر "حكم حضوري قضى بإدانة المتهم وعقابه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و250 ألف دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعه بالجلسة ومصادرة المحجوزات".

وأردف ذات المصدر أنه "في الحالة الثانية تمت متابعة سبعة (7) مشتبه فيهم منهم ثلاثة (3) في حالة فرار وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق النشر وتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد وبعد مثولهم للمحاكمة تقرر تأجيل القضية إلى يوم 24 يونيو 2025 مع الأمر بوضع المتهمين الأربعة (4) الحاضرين رهن الحبس المؤقت.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 جوان 2025 08:42
كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة بريكة بباتنة: إدانة عدة أشخاص بالحبس بتهمة المساس بنزاهة امتحان شهادة البكالوريا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 08:34     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف

25.09.23

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية

25.09.23

مؤتمر حل الدولتين: عباس يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية

25.09.22

الأمم المتحدة: الجزائر ترحب بالتئام مؤتمر حل الدولتين الناتج عن إجماع دولي أصيل

25.09.22

مؤتمر حل الدولتين: فرنسا وامارة موناكو تعلنان اعترافهما بدولة فلسطين

25.09.22

انطلاق أشغال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

الوزير الأول يعاين أشغال الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن

25.09.22

الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني : ارتفاع مستمر خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة 

25.09.22

بتكليف من رئيس الجمهورية, الوزير الأول يقوم بزيارة عمل لولاية جيجل