تدشين خط بحري جديد بين مينائي بجاية و سات

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 18:31     الفئـة : جهـوي
تدشين خط بحري جديد بين مينائي بجاية و سات

بجاية - قامت الشركة البحرية الايطالية "غراندي نافي فيلوشي", اليوم الاثنين, بالتدشين الرسمي لخط بحري جديد بين مينائي بجاية و سات الفرنسي, تزامنا مع رسو السفينة البحرية "إكسلنت", التي كانت تقل على متنها 257 مسافرا و181 مركبة.

وشهد هذا الحدث حضور العديد من المسؤولين, من بينهم الأمين العام لوزارة النقل, عبد الغني دريدي, وممثلون عن بعض الشركات البحرية الوطنية والسلطات المحلية, حيث شكلت هذه المناسبة فرصة للتعريف بهذه السفينة الحديثة المخصصة للرحلات الطويلة, والتي استفادت خلال الأشهر الأخيرة من عملية تحديث دقيقة, جمعت بين التكنولوجيا المتطورة والمتطلبات التي تلبي احتياجات المسافرين الجزائريين.

وقال المستشار العام للشركة, فرانكو فابريتسيو, في تصريح لوأج, "نحن نسعى لضمان الراحة وخدمات بمستوى عال من التميز", معربا عن ارتياحه إزاء تدشين هذا الخط عقب افتتاح خط الجزائر العاصمة يوم 4 يونيو الجاري, و فتح آفاق الشراكة بين الجزائر وإيطاليا.

كما أشار إلى وجود مشروع مماثل لربط بجاية بميناء جنوة الايطالي " قيد الدراسة", بهدف "تعزيز العلاقات بين ضفتي المتوسط وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن من خلال منحها قيمة مضافة بمعايير عالمية", كما قال.

ويبلغ طول السفينة أكثر من 200 متر, فيما تقدر طاقة استيعابها ب 2230 مسافرا و450 مقصورة بمستويات راحة مختلفة, بالإضافة إلى مطعمين وقاعة ألعاب ومساحة مخصصة للتسوق, إلى جانب خدمات أخرى موجهة لتلبية تطلعات الزبائن.

آخر تعديل على الإثنين, 16 جوان 2025 18:37
كلـمات مفتـاحيــة :
تدشين خط بحري جديد بين مينائي بجاية و سات
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 18:31     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق