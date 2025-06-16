تدشين خط بحري جديد بين مينائي بجاية و سات

وشهد هذا الحدث حضور العديد من المسؤولين, من بينهم الأمين العام لوزارة النقل, عبد الغني دريدي, وممثلون عن بعض الشركات البحرية الوطنية والسلطات المحلية, حيث شكلت هذه المناسبة فرصة للتعريف بهذه السفينة الحديثة المخصصة للرحلات الطويلة, والتي استفادت خلال الأشهر الأخيرة من عملية تحديث دقيقة, جمعت بين التكنولوجيا المتطورة والمتطلبات التي تلبي احتياجات المسافرين الجزائريين.
وقال المستشار العام للشركة, فرانكو فابريتسيو, في تصريح لوأج, "نحن نسعى لضمان الراحة وخدمات بمستوى عال من التميز", معربا عن ارتياحه إزاء تدشين هذا الخط عقب افتتاح خط الجزائر العاصمة يوم 4 يونيو الجاري, و فتح آفاق الشراكة بين الجزائر وإيطاليا.
كما أشار إلى وجود مشروع مماثل لربط بجاية بميناء جنوة الايطالي " قيد الدراسة", بهدف "تعزيز العلاقات بين ضفتي المتوسط وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن من خلال منحها قيمة مضافة بمعايير عالمية", كما قال.
ويبلغ طول السفينة أكثر من 200 متر, فيما تقدر طاقة استيعابها ب 2230 مسافرا و450 مقصورة بمستويات راحة مختلفة, بالإضافة إلى مطعمين وقاعة ألعاب ومساحة مخصصة للتسوق, إلى جانب خدمات أخرى موجهة لتلبية تطلعات الزبائن.