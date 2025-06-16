بشار: تقدم ملحوظ في أشغال الشطر الثاني من مقطع خط السكة الحديدية العبادلة - حماقير

ويتميز الشطر الثاني المتبقي من هذا المقطع الذي يصل طوله إلى 100 كلم, والذي يربط العبادلة بمنطقة "حماقير" بتسجيل تقدم ملموس في الإنجاز, سيما ما تعلق بأشغال التسوية وبناء المنشآت الفنية والتجهيزات التقنية وعملية وضع قضبان السكة الحديدية التي كان قد شرع فيها عبر العديد من أجزاء هذا المقطع السككي المقرر استلامه في نهاية سنة 2025, وفقا لما ذكرته "أنسريف" في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
وستزود منطقة "حماقير" أيضا بمحطة لنقل الركاب والبضائع, حسب التصريحات التي أدلى بها ل/وأج مسؤولو الوكالة ذاتها .
وينقسم المشروع العملاق لخط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات الذي يهدف إلى تثمين منجم غارا جبيلات وتدعيم نقل المسافرين والبضائع عبر جزء كبير من جنوب غرب البلاد, إلى ثلاثة مقاطع كبرى.
وتتمثل هذه المقاطع في كل من بشار-العبادلة-حماقير (200 كلم) وتندوف-أم العسل (175 كلم) وحماقير-أم العسل-تندوف-غارا جبيلات (575 كلم), بمسار طوله 950 كلم, استنادا لبطاقته التقنية .
للتذكير, كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد اشرف في نهاية أبريل الماضي على تدشين ووضع حيز الخدمة للشطر الأول من هذا المقطع بشار – حماقير على مسافة 100 كلم بين بشار والعبادلة, مما سهل من نقل المسافرين والبضائع يوميا عبر هذا الخط السككي الجديد .