المسيلة: ربيقة يشرف على إحياء الذكرى الـ67 لاستشهاد البطل عبد الرحمان عبداوي

  الإثنين, 16 جوان 2025
المسيلة - أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, اليوم الاثنين بمدينة بوسعادة (المسيلة), على إحياء الذكرى الـ67 لاستشهاد البطل عبد الرحمان عبداوي (1934-1958).

وفي كلمة له خلال لقاء نظمته بالمناسبة جمعية الولاية السادسة التاريخية, أوضح السيد ربيقة أن الهدف من إحياء مختلف التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة هو "صون التاريخ الوطني وتمجيد الشهداء وتعزيز الروح الوطنية, تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , بهذا الخصوص".

وأضاف أن إحياء ذكرى المعارك التاريخية تعد "فرصة لتذكير الشباب بتضحيات الشهداء والمجاهدين إبان الثورة التحريرية المجيدة", مشيرا إلى أن إقامة النصب التذكارية وترميم الأماكن التاريخية التي شهدت معارك خلال الثورة يرمي إلى "الحفاظ على الذاكرة واستذكار ما حملته تلك البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن".

وحث الوزير بالمناسبة الشباب على "الاقتداء بخصال هؤلاء الأبطال الذين واجهوا الاستعمار وقاوموا سياسته, سواء ممن سقطوا في ميدان الشرف أو المجاهدين الذين حافظوا على هذه المبادئ مع مرور الزمن".

كما تطرق السيد ربيقة إلى خصال الشهيد عبد الرحمان عبداوي الذي كان مسؤولا عن المنطقة الثالثة للولاية السادسة التاريخية, مستعرضا مشواره منذ التحاقه بجيش التحرير الوطني سنة 1956 وتدرجه في المهام و المسؤوليات إلى غاية استشهاده عام 1958 بذات المنطقة.

وفي الختام, تم تكريم عائلات كل من الشهيد عبد الرحمان عبداوي ورفاقه في الجهاد, إلى جانب بعض مجاهدي المنطقة.

وكان السيد ربيقة قد أشرف بمعية السلطات المحلية على تدشين نصب تذكاري بمكان استشهاد القائد عبد الرحمان عبداوي ورفاقه بمنطقة محيقن ببلدية سليم, جنوب ولاية المسيلة.

