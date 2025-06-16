الجزائر العاصمة : دراسة لإنجاز مصاعد هوائية بعدة بلديات لتخفيف الازدحام المروري

الجزائر - أطلقت مصالح وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية دراسة تقنية لتحديد جدوى إنجاز مصاعد هوائية بعدد من بلديات الجزائر العاصمة, بهدف تدعيم أنماط النقل البديلة وتخفيف الضغط على شبكة الطرقات, حسبما أفاد به, اليوم الاثنين, مسؤول بالوزارة.

وأوضح المدير العام للمنشآت الأساسية بالوزارة, إسماعيل رابحي, خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية, أن الدراسة تشمل البلديات ذات الطبيعة الجغرافية المرتفعة, على غرار القبة, الأبيار, المدنية و بوزريعة.

وأشار إلى أن مشاريع أخرى قيد الدراسة أو الإنجاز بولاية الجزائر, منها تمديد خط الميترو, الطريق الساحلي الجديد الرابط بين الحراش وتمنفوست, وتوسيع الطريق الاجتنابي الجنوبي للعاصمة, ستساهم بدورها في التخفيف من حدة الازدحام المروري.

وفيما يتعلق بتهيئة المنافذ الكبرى, ذكر السيد رابحي أن أشغال ازدواجية الطريق العابر للصحراء, الممتد من الجزائر العاصمة إلى الحدود الجنوبية للوطن, استكملت على مسافة تتجاوز 600 كلم, بينما تتواصل الأشغال على 280 كلم أخرى يرتقب استلامها خلال الأشهر المقبلة.

ولدى تطرقه إلى تطوير شبكة الطرق الوطنية, أوضح أن الجزائر باتت تتوفر على ثاني أكبر شبكة طرقات في إفريقيا, بطول يناهز 145 ألف كلم, تشمل 11.900 منشأة فنية.

من جهته, كشف المدير العام للجزائرية للطرق السيارة, سعيد سي شعيب, عن تجسيد مخطط توجيهي لتسيير مداخل الطريق السيار شرق-غرب وضمان سلامة مستعمليه, مؤكدا أن دراسة خبرة ستنجز على طول 926 كلم لتحديد الحلول المناسبة لصيانة هذا المحور الحيوي.

وأوضح أن الدولة خصصت 12 مليار دينار لإصلاح المقاطع المتضررة من الطريق منذ 2015, لاسيما على مستوى ولايتي البليدة والجزائر العاصمة, مبرزا أن تأخر استكمال الطريق الإجتنابي الرابع, الذي يسمح بعبور البلاد من الغرب إلى الشرق دون المرور عبر ولاية الجزائر, ساهم في تفاقم الضغط على الطريق السيار شرق-غرب وتدهور بعض مقاطعه, خصوصا بفعل ارتفاع عدد الشاحنات ذات الوزن الثقيل والحمولات الزائدة.

وأكد في الختام أن عمليات الصيانة الوقائية والعلاجية متواصلة, بفضل تجنيد 900 عامل عبر 20 موقع صيانة ودوريات مراقبة تعمل باستمرار بـ 66 مركبة مخصصة لهذا الغرض.